Pour être naturalisé allemand, voici la”condition” exigée à présent!

L’Allemagne a modifié une partie des conditions nécessaires à l’accession à sa citoyenneté. Les demandes de naturalisation intègrent depuis le jeudi 27 juin des questions liées à l’antisémitisme et à l’existence d’Israël en tant qu’État.

Confrontée à une montée des actes antisémites, l’Allemagne révise ses règles autour de la naturalisation. Depuis jeudi, les candidats à la citoyenneté sont confrontés lors de leur examen à des questions intégrant “les thèmes de l’antisémitisme, du droit de l’État d’Israël à exister et de la vie juive en Allemagne”, comme l’explique un texte du ministère de l’Intérieur cité par CNN, selon BFMTV.

En Allemagne, le soutien prononcé du gouvernement à Tel-Aviv depuis le 7 octobre est affirmé, créant toutefois de nombreux débats notamment au regard de la situation humanitaire à Gaza.

Comme le relève le média américain, des voix se sont élevées ces derniers mois en Allemagne, accusant la chancellerie de soutenir sans nuance le gouvernement de Benjamin Netanyahu au détriment de la liberté d’expression des pro-palestiniens.

Une “ligne rouge”

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a salué les changements intervenus jeudi, les qualifiant d'”engagement en faveur d’une Allemagne moderne”, alors que le pays demeure aux prises avec ses actes durant la Seconde Guerre mondiale.

“Quiconque partage nos valeurs et fait des efforts peut désormais obtenir un passeport allemand plus rapidement et n’est pas obligé de renoncer à une partie de son identité avec l’ancienne citoyenneté”, a-t-elle poursuivi.

“Nous l’avons également dit clairement: celui qui ne partage pas nos valeurs ne pourra pas obtenir de passeport allemand. Ici (avec ces changements, NDLR), nous avons tracé une ligne rouge très claire et rendu la loi beaucoup plus stricte qu’auparavant”, a-t-elle ajouté.

Notons qu’Israël continue de faire des milliers de morts à Gaza depuis le 7 octobre, dont le bilan s’élève à près de 38000 morts, pour la plupart des enfants et des femmes. Outre les morts, nombreux sont les Palestiniens qui sont confrontés à la malnutrition suite aux restrictions israéliennes empêchant l’acheminement des aides humanitaires aux populations meurtries, notamment au nord de Gaza.