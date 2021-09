Pour la première fois…sept émissaires spéciaux de la diplomatie algérienne

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé de créer des postes d’émissaires spéciaux placés sous l’autorité directe du ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, et ce afin de redonner a la diplomatie algérienne une force de proposition et d’influence et consolider sa présence tant a l’échelle régionale qu’internationale.

Le choix s’est porté en effet sur des diplomates chevronnés, des responsables et experts de haut niveau.

Il s’agit de:

– Amar Belani, chargé de la question sahraouie et des pays du Maghreb arabe

– Ahmed Benyamina, en sa qualité de responsable des questions relatives a la sécurité internationale

– Boudjemaa Dilmi, chargé des questions africaine, notamment les questions géostratégiques de la région du Sahel, le Sahara ainsi que la présidence du Comité de suivi de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger

– Taous Haddadi Djellouli, chargée du dossier de la communauté nationale établie a l’étranger

– Abdelkrim Harchaoui, chargé de la diplomatie économique

– Noureddine Aouam, chargé du dossier des Etats arabes

– Leila Zerrougui, chargée des grands partenariats internationaux.