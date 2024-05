Pour mieux accomplir le Hadj: conseils et instructions à suivre

Selon le ministère saoudien du Hajj et de la Omra

Soucieux du confort des pèlerins, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a appelé dans un communiqué les invités des Lieux saints de l’Islam à suivre un certain nombre de conseils et d’instruction.

Pour éviter les tracas du voyage et les difficultés lors d’accomplissement du rite du Hajj, le ministère saoudien a exhorté les pèlerins à “se préparer bien avant le voyage, réduire les bagages autant que possible, ne pas dépasser le poids autorisé, à respecter les spécifications des bagages et d’arriver à l’aéroport dans les heures prévues à l’avance et vérifier les documents de voyage avant de se rendre à l’aéroport”.

“Les pèlerins doivent également, selon le ministère saoudien, se préparer physiquement pour éviter le stress pendant le Hajj, se renseigner sur les distances entre les lieux saints, à pratiquer une activité physique régulière et à éviter les travaux pénibles”.

Pendant l’accomplissement des rites, il est demandé de “porter des chaussures de sport ou médicales, d’éviter les aliments gras, de se reposer suffisamment après les rituels et de boire une quantité suffisante de liquides”.

“Tous les types de visas, tels que les visas Omra, de visite, de tourisme ou de transit, ne donnent pas à leurs titulaires le droit d’accomplir les rituels du Hajj”, a insisté le ministère saoudien, précisant que “les pèlerins doivent être titulaires d’un visa pour le pèlerinage ou d’un permis pour le Hajj via la plateforme Nusuk”.