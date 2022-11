Pyongyang prête a user de l’arme atomique pour répondre aux menaces

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis d’user de la bombe atomique en cas d’attaque nucléaire contre son pays, dans un contexte particulièrement tendu.

La Corée du Nord « réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et a un affrontement total par un affrontement sans merci », a déclaré Kim Jong-un, selon Le Point.

Kim Jong-un agite la menace de la bombe nucléaire, en cas d’attaque nucléaire contre son pays, a rapporté samedi l’agence nord-coréenne KCNA, au lendemain d’un tir de missile balistique intercontinental par Pyongyang. La Corée du Nord « réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et a un affrontement total par un affrontement sans merci », a déclaré le dirigeant nord-coréen, tel que cité par KCNA, selon laquelle il a lui-même supervisé le tir de missile de vendredi.

KCNA a indiqué que l’essai de vendredi concernait le « nouveau type d’ICBM » nord-coréen, le Hwasong-17, et que le « tir d’essai a (vait) clairement prouvé la fiabilité de ce nouveau système d’armement stratégique majeur ». « Kim Jong-un a déclaré qu’il était venu pour confirmer qu’une fois de plus les forces nucléaires de la RPDC ont atteint une nouvelle capacité maximale fiable pour contenir toute menace nucléaire », ajoute KCNA, utilisant l’acronyme du nom officiel de la Corée du Nord.

Pyongyang tire un missile balistique, Tokyo ordonne a sa population d’évacuer les lieux

La Corée du Nord a tiré ce mardi 4 octobre un missile balistique de moyenne portée qui a survolé le Japon, une première depuis 2017 constituant une nette escalade dans la campagne intensive d’essais d’armement menée par Pyongyang.

Le dernier tir de missile par Pyongyang au-dessus du Japon remonte a 2017, au plus fort de la période de « feu et de fureur » au cours de laquelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l’époque, Donald Trump s’échangeaient des insultes.

Ce mardi, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir « détecté un missile balistique présumé de moyenne portée, lancé depuis la zone de Mupyong-ri dans la province (septentrionale) de Jagang vers 7h23 et qui a survolé le Japon en direction de l’Est ».

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis une « réponse ferme » après ce tir de missile. Cette dernière « provocation » de la Corée du Nord « viole clairement les principes universels et les normes des Nations unies, et (M. Yoon) a ordonné une réponse ferme et (la prise) de mesures appropriées en coopération avec les Etats-Unis et la communauté internationale », a indiqué la présidence.

Tokyo a également confirmé ce tir, activant, fait inhabituel, le système d’alerte aux missiles du pays et demandant a sa population concernée d’évacuer les lieux.

« Un missile balistique est probablement passé au-dessus de notre pays avant de tomber dans l’océan Pacifique. Il s’agit d’un acte de violence qui fait suite aux récents tirs répétés de missiles balistiques. Nous le condamnons fermement », a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida a la presse.

Ces tirs sont intervenus alors que Séoul, Tokyo et Washington ont mené le 30 septembre des exercices trilatéraux anti-sous-marins pour la première fois en cinq ans, quelques jours après que les forces navales américaines et sud-coréennes eurent conduit des manœuvres a grande échelle au large de la péninsule.

Pyongyang a testé des bombes atomiques a six reprises depuis 2006. Le dernier essai en date, et le plus puissant, est survenu en 2017, d’une puissance estimée a 250 kilotonnes.

Source: Agences