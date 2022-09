Quand Mbappé fait plier la Fédération française de football!

Après un communiqué de Kylian Mbappé lundi matin, indiquant qu’il refusait de participer a une opération commerciale de l’équipe de France, la FFF a accepté dans la soirée de réviser la convention sur les droits a l’image concernant les joueurs des Bleus. L’attaquant du PSG a donc remporté le bras de fer.

Kylian Mbappé a gagné. Après le refus du joueur de participer une nouvelle fois aux opérations marketing de l’équipe de France, la Fédération française de football a communiqué dans la soirée pour aller dans le sens de l’attaquant du PSG, a rapporté RMC Sport. L’instance a fini par accepter de négocier une nouvelle convention au sujet des droits a l’image des joueurs sélectionnés, ce que Mbappé demandait.

“Après des échanges concluants en présence des cadres de l’équipe de France, du président, du sélectionneur et d’un responsable du marketing, la Fédération française de football s’engage a réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits a l’image qui la lie a ses joueurs en sélection”, a indiqué la FFF dans un communiqué.

Le Graët se déjuge au bout de 24 heures

Noël Le Graët avait pourtant indiqué dimanche soir dans L’Equipe que la convention ne serait pas revue pour le moment. “Rien ne va changer d’ici la Coupe du monde qui arrive très vite, avait-il indiqué. Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi pour échanger avec eux. Après le Mondial, on verra ce qu’il convient de faire. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l’occasion de faire le point.”

Finalement, la FFF a fait volte face. Kylian Mbappé avait déjà refusé de participer a une opération marketing au mois de mars et demandait depuis longtemps a ce que la convention soit révisée pour laisser aux joueurs le choix de représenter ou non certaines marques en fonction de leurs valeurs. Il a obtenu gain de cause a deux mois du début de la Coupe du monde et cinq ans après son arrivée en équipe de France.

Le Graët au cœur d’un scandale, enquête sur l’envoi de SMS a caractère sexuel

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, fragilisé par un article de So Foot évoquant, sur la foi de témoignages anonymes, l’envoi de SMS a caractère sexuel a des employées de la FFF, a déclaré a L’Equipe n’avoir “pas du tout l’intention d’arrêter” mardi 13 septembre.

“Je n’ai pas du tout l’intention d’arrêter. Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n’y a absolument aucune raison que j’arrête. Je suis très bien a mon poste et tout le monde m’aime bien. J’ai la chance d’être apprécié”, a affirmé le patron de la FFF au quotidien sportif L’Equipe.

“J’ai l’intention claire, nette et précise d’aller au bout de mandat, jusqu’en 2024. Je pense que je n’ai pas le droit d’aller plus loin, je ne suis pas sûr (rires)…”, a précisé le dirigeant de 80 ans, en poste depuis 2011, ajoutant qu'”il y un président qui tient la barre et qui est en bonne santé.”

L’intervention de Le Graët intervient cinq jours après la publication par le magazine So Foot d’une longue enquête intitulée “Ma Fédé va craquer” dans laquelle sont cités trois extraits de SMS non datés dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées de la FFF et envoyés par Le Graët : “Venez chez moi pour dîner ce soir”, “je préfère les blond.., donc si ça vous dit”…, a rapporté Midi Libre.

Homophobie/football: sommé de s’expliquer par la FFF, Idrissa Gueye soutenu par le président sénégalais

Le président sénégalais Macky Sall a affirmé mardi 17 mai dans un message sur Twitter soutenir le joueur du Paris-Saint-Germain (PSG) et international sénégalais Idrissa Gueye et demandé le respect des « convictions religieuses » du footballeur, après son absence lors de la journée dédiée a la lutte contre l’homophobie.

Idrissa Gueye est visé par des critiques en France après le refus qui lui est prêté de s’associer a la lutte contre l’homophobie et d’arborer un maillot arc-en-ciel, a rapporté Le Monde. Comme en 2021, le joueur du PSG n’a pas joué samedi face a Montpellier (4-0) lors de la journée dédiée a la lutte contre l’homophobie, une nouvelle défection qui lui a attiré des critiques en France, mais aussi des soutiens dans son pays, le Sénégal.

«Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées», a déclaré le président Sall. Au Sénégal, Idrissa Gueye et ses collègues de la sélection sont adulés. Le joueur du PSG a fait partie de l’équipe qui a remporté en février au Cameroun la première Coupe d’Afrique des nations (CAN) du pays, face a l’Egypte.

« Solidarité totale » avec le joueur

Les messages de soutien au milieu défensif du PSG et de la sélection nationale ont continué a affluer mardi au Sénégal. Le ministre des Sports Matar Bâ a défendu Idrissa Gueye en indiquant que « quand on signe [un contrat avec un club], c’est pour jouer au foot. Ce n’est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit ou mettre de côté ses convictions », dans une déclaration a la presse lundi soir.

L’ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne encourage Idrissa Gueye en lui disant: « Tiens bon, Gaïndé », lion en langue wolof, surnom de la sélection nationale de football, dans un message sur Twitter accompagné de versets du Coran. L’écrivain et intellectuel Boubacar Boris Diop, lauréat du très prestigieux Prix Neustadt, affirme sa « solidarité totale avec Idrissa Gueye », sur Twitter.

De nombreux Sénégalais ont mis mardi en statut WhatsApp le message de soutien du président sénégalais ou des photos d’Idrissa Gueye en pèlerinage a la Mecque. Le joueur ne s’est pas prononcé publiquement sur les raisons de son absence du terrain face a Montpellier.