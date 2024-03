Ramadan: Près de 3000 personnes partagent un iftar collectif à Alger

Près de 3.000 personnes ont partagé, vendredi soir au niveau de la place Maurice Audin (Alger), un iftar collectif reflétant les valeurs de solidarité et d’entre-aide entre les différentes franges de la société algérienne pendant le mois sacré du Ramadan.

Dans une déclaration à la presse, la présidente de l’APC d’Alger Centre, Mahdia Benghalia, a précisé que cette initiative, organisée par la commune sous la supervision de la wilaya d’Alger, s’inscrit dans le cadre du “programme culturel et de solidarité de la commune à l’occasion du mois sacré du Ramadan”.

Près de 3000 personnes ont participé à cet Iftar collectif, organisé de la place de la Grande poste à la place Maurice Audin, a-t-elle ajouté.

L’intervenante a souligné que l’objectif de cette initiative “est de réunir le plus grand nombre possible de familles algériennes autour d’une même table d’Iftar et de consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide dans la société”.

Et d’ajouter que “la présence d’un nombre exceptionnel de touristes étrangers leur a permis de découvrir un pan des traditions de la société algérienne, les plats traditionnels et les nobles valeurs de l’Islam”.

De leur côté, les familles ayant participé à cet iftar ont salué cette initiative, soulignant que c’est une occasion de partager des moments de convivialité propre au Ramadan qui rassemble les différentes composantes de la société algérienne et permet de contribuer à la consolidation des coutumes et traditions algériennes, tant au niveau de la variété des plats proposés que des valeurs de solidarité et de cohésion qu’il véhicule.

Cette initiative est la deuxième du genre au cours de ce mois sacré, après l’organisation par la commune d’Alger Centre d’un iftar collectif au profit de milliers de citoyens le vendredi 22 mars courant.