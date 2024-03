Ramadhan: les horaires de travail dans les établissements éducatifs fixés

Pour les wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Bechar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued, Ghardaïa, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Djanet, El-Meghaier et El-Menia, les horaires de travail sont fixés de 8h00 à 15h00, précise le communiqué.

Dans les autres wilayas du pays, les horaires de travail sont fixés de 8h30 à 15h30.

Le ministère a fixé la durée quotidienne des cours durant le mois de Ramadhan pour chaque niveau d’enseignement.

Pour ce qui est de l’enseignement primaire dans les écoles à vacation unique, la durée des cours le matin et l’après-midi sera réduite de trente (30) minutes, avec une pause d’une 1h15mn entre les deux périodes.

Quant aux écoles primaires à double vacation, la durée des cours du matin qui est de 2h15 minutes sera réduite à 1h45, tandis que celle de l’après-midi sera réduite à 1h30mn.

Dans les deux cycles moyen et secondaire, la séance pédagogique d’une heure sera réduite de quinze (15) minutes, a précisé le communiqué, ajoutant que l’emploi du temps sera réparti sur deux tranches englobant 4 cours chacune, avec une pause d’une heure entre le matin et l’après-midi.

Les horaires habituels de travail reprendront après la fête de l’Aïd El-Fitr, conclut le communiqué.