Ramadhan: Une variété de comédies et feuilletons dramatiques aux goûts des téléspectateurs

Des comédies, feuilletons dramatiques et programmes de divertissement, associant des acteurs connus du petit écran, figurent dans la grille des programmes spéciale ramadhan 2024, avec une dynamique artistique ciblée visant à répondre aux différents goûts des téléspectateurs algériens.

Feuilletons, comédies, sitcoms ou encore des émissions et programmes de divertissement sont diffusés sur les différentes chaînes de la Télévision algérienne, qui ont élaboré une grille des programmes qui répond aux goûts des spectateurs notamment durant le mois sacré.

Les programmes produits par ou pour la télévision publique traduisent les efforts des cinéastes algériens dans but de satisfaire les besoins de la demande, de plus en plus grandissante, en contenus audiovisuels, suivant les attentes des téléspectateurs, d’ailleurs “plus exigeants” ces dernières années, au vu de l’influence des feuilletons dramatiques “concurrents”, provenant de pays arabes.

La télévision algérienne a programmé la diffusion de deux feuilletons: “Intikam ezzaman” (Vengeance du temps) de Idriss Benchernin, avec la participation d’illustres comédiens dont Khadija Mazini ou encore Youcef Sehairi, et “Qissat hayate” (Histoire de vie) de Bachir Sellami, avec comme casting Mohamed Frimehdi, Yasmine Ammari et Asmaa Chikh, entre autres.

Le téléspectateur aura aussi à découvrir sur la télévision publique “Mayna”, une comédie écrite par Lamia Kahli et réalisée par Walid Bouchebah, qui raconte les aventures de personnages drôles.

Sur les chaînes de télévision privées, plusieurs productions cinématographiques traitant de sujets de société, comme “Domoua Lewalia” (Samira TV) de Nadjib Oulebsir, devront “rivaliser” avec des œuvres arabes “concurrentes”.

Par ailleurs, la série “El-Rihane” sera diffusée sur la plateforme arabe “Shahid”, mais aussi sur la chaîne Ennahar TV. Réalisée par Mahmoud Kamel sur un scénario de Rafika Boudjedi, cette production associe des comédiens célèbres comme Abbès Rahmani et Djamila Arras.

De son côté, le réalisateur Yahia Mezahem revient également cette saison avec une nouvelle œuvre intitulée “El-Berrani” (Echorouk TV), scénario de Youssra Mouloua et mettant en vedette des acteurs tels que Mustapha Laribi et Mina Lachtar, ainsi qu’Aida Ababsa.

Pour certains feuilletons dramatiques, le mois de Ramadhan 2024 représente une occasion pour la diffusion de nouvelles saisons, comme c’est le cas pour la série “H’dech-H’dech” (Echorouk TV), scénario et réalisation de Oussama Kobbi, et dont la première saison s’est vue décernée l’année passée l’un des Prix de la première édition du festival international des séries télévisées “Matera” (Italie).

Dans un style policier envoûtant, la série raconte l’histoire d’un groupe de personnes liées par une ancienne relation d’amitié, qui se complique progressivement, avec des comédiens et des artistes célèbres, à l’instar de Youcef Sehairi, Amira Hilda Douaouda et Malika Belbey, qui apparaissent aux côtés d’anciens comédiens, tels que Boualem Bennani, Aida Kechoud et Nadjia Laaraf.

Ce travail se distingue également par sa musique de tournage composée par le duo Anis Jama et Cherif Lahoubi, ainsi que par la chanson du générique interprétée par Chemsou Freeklane et Ameziane Amiche.

Pour le genre de comédie, l’histoire de “Dar Lefchouche” (Samira TV), du réalisateur Djafar Gacem, se renouvelle avec, entre autres, Athmane Bendaoud, Merouane Guerouabi et Samia Meziane.