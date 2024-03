Réalisation d’un film documentaire sur la bataille de “Dien Bien Phu” en Algérie

Par des journalistes vietnamiens pour réaliser

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a reçu, dimanche à Alger, une délégation de journalistes vietnamiens du Centre de radio et de télévision militaire dans le cadre de la promotion de la coopération bilatérale et du raffermissement des relations historiques entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de “la promotion de la coopération bilatérale” et du “raffermissement des relations entre l’Algérie et le Vietnam”, Rebiga a affirmé que la visite de cette délégation de journalistes vietnamiens en Algérie “reflète la volonté de l’Etat vietnamien de renforcer davantage les relations bilatérales à travers la réalisation d’un film documentaire sur la bataille de Dien Bien Phu (1954) et son impact sur les mouvements de libération en Asie et en Afrique”.

Soulignant l’importance d’un tel film qui “rassemble des pays libres”, le ministre a rappelé le rôle des chefs de la glorieuse Révolution du 1er Novembre et de la Révolution vietnamienne dans “le triomphe de la liberté et de la dignité” pour les deux peuples et pour l’humanité tout entière.

Après avoir relevé “plusieurs similitudes” entre les peuples algérien et vietnamien, Rebiga a évoqué la célébration, cette année, du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération et du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu, soutenant que “les principes et valeurs sous-tendant ces deux Révolutions sont les mêmes, d’où les relations privilégiées entre les deux pays”.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a mis en avant “la qualité des relations historiques d’amitié et de solidarité entre l’Algérie et son pays”, qualifiant la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre par l’Algérie et du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu par le Vietnam de “halte importante dans l’histoire des deux pays”.

Ces relations constituent “une base solide et importante pour la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples”, a-t-il souligné.

Durant leur séjour en Algérie, les membres de la délégation vietnamienne rencontreront plusieurs personnalités nationales et visiteront le Musée national du Moudjahid, où des séquences en lien avec la bataille de Dien Bien Phu seront filmées.