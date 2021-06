Reconnaître et Combattre l’épuisement mental et émotionnel

Bien qu’il touche plus souvent les personnes ayant un travail prenant et stressant, il n’en reste pas moins probable qu’il touche aussi des mères au foyer, des retraités, ou même des étudiants.

L’épuisement mental et émotionnel, se distingue de l’épuisement physique par les conséquences plus profondes qu’il génère sur l’état général de la personne qui en souffre.

Si un simple repos peut venir a bout d’un épuisement physique, nous allons voir que celui qui a attrait aux émotions et au mental est beaucoup plus complexe a combattre.

Dans ce qui suit, nous allons voir quels sont les signes avant-coureurs d’un épuisement mental, et les actions a entreprendre sans attendre pour en venir a bout.

Les signes avant-coureurs d’un épuisement mental et émotionnel:

Immunité faible: si vous sentez que votre santé se détériore d’un coup, que votre corps ne dispose plus des ressources nécessaires pour faire face aux attaques extérieures, et que votre système immunitaire s’affaiblit, cela pourrait être un indicateur important que votre mental subit une pression inquiétante.

Fatigue excessive: si vous vous sentez fatigué dès le réveil, et que le moindre effort vous épuise, sans que cela ne soit spécialement expliqué par un problème de santé physique, alors le problème vient peut-être du mental et d’une surcharge émotionnelle.

Instabilité émotionnelle et incapacité d’avancer: si vous vous sentez nul, que vous êtes incapable d’avancer, d’accomplir la moindre action, de tenir vos engagements, et que cela se répercute sur votre estime personnelle, alors il y a de fortes chances que le problème soit dû a un épuisement mental.

Brouillard mental, isolement et idées noires: si vous sentez que votre esprit s’embrouille, que vos idées ne sont plus claires, que vous broyez du noir a longueur de journée, et que vous n’avez plus goût a rien.

Si vous éprouvez le besoin de plus en plus fort d’être seul, de vous isoler du monde extérieur, alors tous ces signes doivent vous alerter sur votre état mental.

Maintenant, que vous êtes capable de détecter les signes qui doivent vous alerter quant a un éventuel état d’épuisement mental, je vous détaille ci-après les actions a entreprendre sans plus attendre a l’effet d’en venir a bout au plus vite et d’éviter ainsi que votre état n’évolue en dépression.

Identifier l’origine du mal: maintenant que vous êtes conscient de votre état, il y a lieu d’en définir l’origine exacte: Est-ce le travail? Travaillez-vous beaucoup? Etes-vous stressé au travail? Etes-vous entouré de personnes négatives? S’agit-il de votre vie personnelle? Peut-être êtes-vous surmené a la maison? Les responsabilités vous pèsent-elles?…

Peu importe, il faut vraiment prendre son temps, et être totalement honnête avec soi-même loin de tout sentiment de culpabilité, ce n’est pas grave d’être épuisé par sa vie de famille, cela ne remet en rien en cause l’amour que vous portez a ses membres.

Faire un break: une fois l’origine identifiée, il est impératif de faire un break immédiatement après, il s’agit de s’éloigner quelques heures ou quelques jours de ce qui provoque votre épuisement; histoire de vous ressourcer pour revenir plus fort qu’avant.

Réfléchir a un changement profond: si vous en êtes arrivé a l’épuisement mental, ce n’est pas par hasard, c’est une sorte d’alerte que quelque chose ne va pas dans votre vie et qu’un changement a la racine s’impose.

Revenir a un mode de vie plus sain: le retour aux sources, a la nature est souvent la meilleure des thérapies pour dégager toute la pollution mentale que l’on a subie durant des années.

Dès que vous en avez l’occasion, partez respirer l’air frais, marcher pieds nus dans le sable, ou encore travailler la terre, toute cette connexion avec la nature dépolluera votre mental.

Prendre régulièrement du temps pour vous: il s’agit de prévenir les prochaines crises, en vous accordant d’avantages de moments de qualité rien que pour vous, pour effectuer des choses qui vous rendent heureux, des choses qui vous procurent du plaisir.

Et si en lisant ça vous vous sentez coupable de vous centrer sur vous-même, n’oubliez pas, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et que vous écoutez et prendre soin de vous, est un devoir envers vous-même et envers vos proches.

Contribution: Sonia HOCINE, Coach Certifiée