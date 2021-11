Revue d’El Djeïch: “Ceux qui ont vendu leur honneur en s’alliant avec l’ennemi ont coupé le dernier le fil les reliant a l’Algérie”

La revue d’El Djeich a écrit dans son éditorial que “Ceux qui ont vendu leur honneur et leur dignité en s’alliant avec les ennemis qui ont attaqué la Patrie, abusé le peuple, répandu des rumeurs et fabriqué de toutes pièces des mensonges, ont mis fin au dernier espoir de repentance et de retour dans le giron de la mère Patrie et coupé le dernier le fil les reliant a l’Algérie”.

“Aussi, leurs attaques, leurs obscénités et leurs grossièretés ne les honorent point comme ils n’affectent en rien les convictions des hommes honnêtes et les croyances des femmes sincères”, peut-on lire dans le dernier numéro de la revue d’El Djeich.

“Quant aux ennemis historiques et traditionnels, ajoute-t-on de même source, ils ne pourront jamais ébranler la détermination des dignes fils de la Nation algérienne ni jeter la suspicion sur leur appartenance, leur civilisation et leur combat, tant que chaque Algérien authentique, au fait de l’Histoire de sa Nation, aura retenu les leçons et fait siennes les recommandations des ancêtres”.

“Dès lors, affirme-t-on dans l’édito de la revue d’El Djeich, toutes ces conspirations et intrigues, ourdies depuis l’autre rive ou a nos frontières, seront vouées a un cuisant échec, a l’exemple du sort de nombreux autres complots”.

“Voila qu’aujourd’hui des voix de certains néo-colonialistes s’élèvent pour titiller les sentiments de certains extrémistes a travers la justification des crimes odieux de la colonisation dans notre pays et prétendant que la Nation algérienne n’existait pas avant l’occupation”, a réagi la revue dans son numéro du mois de novembre, ajoutant que “Tout cela afin que notre existence ne s’enracine pas dans un monde où le conflit des civilisations fait rage et où les nations s’affrontent afin d’affirmer leur prééminence et leur existence séculaire, dans le but de rompre le lien sacré entre notre peuple et son Histoire et se fonde dans les projets des autres… Mais leur quête sera déçue et notre Histoire et Novembre demeureront a jamais une épine dans leur gorge, tant que le peuple algérien sera fier de sa glorieuse Histoire et de ses valeurs civilisationnelles ancestrales”.