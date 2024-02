Rigobert Song n’est plus le sélectionneur du Cameroun

Dans un entretien à France 24, le président de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o annonce que Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables, ne dirigera plus l’équipe nationale. Il paye les mauvaises performances de son équipe à la CAN 2024.

La rumeur bruissait depuis l’élimination précoce du Cameroun des mains du Nigeria en huitièmes de finale de la CAN 2024. Rigobert Song va quitter le banc des Lions indomptables. Le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o l’a officialisé mercredi 28 février dans un entretien exclusif à France 24.

“Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat”, explique Samuel Eto’o. ‘”J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière.”

La légende des Lions indomptables a tout de même salué le travail effectué par son ancien coéquipier: “Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Rigobert Song qui fut mon capitaine à l’équipe nationale”, a-t-il notamment déclaré.

La Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire a décidément été fatale a bien des sélectionneurs. Au moins neuf ont quitté leur poste.