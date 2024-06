Saison estivale : Ouverture de 61 plages autorisées à la baignade à Alger

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a annoncé, jeudi à Alger, l’ouverture de 61 plages autorisées à la baignade à travers le territoire de la wilaya, avec la mobilisation de tous les équipements nécessaires pour assurer le succès de la saison estivale de cette année.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), qui comprenait un exposé sur les préparatifs de la saison estivale 2024 au niveau de la wilaya, M. Rabehi a souligné que “dans le souci de concrétiser les orientations des hautes autorités du pays visant à encourager le tourisme local et à assurer le confort aux citoyens, des inspections des plages ont été menées, en plus des travaux nécessaires réalisés parallèlement au lancement de vastes campagnes de nettoyage et d’élimination des points noirs, outre le soutien au système de collecte et de transport des déchets”.

“Les efforts consentis dans ce cadre ont permis d’ouvrir 61 plages autorisées à la baignade et de mobiliser 3.500 agents pour garantir la surveillance et la sécurité, tout en assurant l’éclairage, la propreté et le matériel de collecte et de transport des déchets, ainsi que des équipements spéciaux destinés aux personnes à besoins spécifiques pour permettre à cette catégorie d’accéder aux plages”, a-t-il ajouté.

Dans le but de lutter contre toutes formes d’exploitation non autorisée des plages, le wali a indiqué que “l’Office des parcs, des sports et des loisirs d’Alger (OPLA) a été chargé de la location des équipements de plage au profit des estivants, tandis que la gestion directe de 15 parkings d’une capacité totale de plus de 5.000 véhicules a été confiée à l’Etablissement de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU), en vue d’éviter les tarifs aléatoires”.

Aussi, les préparatifs en prévision de la saison estivale comprenaient, a poursuivi M. Rabehi, “la mise en place d’un programme global d’animation dans les domaines du sport, des loisirs, de la culture et de l’art, à travers des activités au centre de la capitale, dans les grandes rues et les places publiques”.