Sauvetage et évacuation d’un marin azerbaïdjanais victime d’un malaise au large

Les Garde-côtes relevant des Forces navales ont procédé, dimanche, au sauvetage et à l’évacuation d’un marin azerbaïdjanais souffrant d’une dyspnée aigue et d’hypertension artérielle, lequel a été transféré à l’hôpital public de Zeralda pour recevoir les soins nécessaires, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans le cadre des missions humanitaires des unités des Forces navales concernant le sauvetage des vies humaines en mer, les éléments des Gardes-côtes sont intervenus suite à la réception, le 02 juin 2024 à 08H30, par le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d’Alger relevant de la 1ère Région militaire, d’un signal de détresse provenant d’un navire dénommé “TANARO RIVER” battant pavillon panaméen, venant d’Almeria en Espagne en direction de la Turquie, à trois (03) milles marins à l’ouest de Bouzereah, à bord duquel se trouvait un marin de nationalité étrangère (azerbaïdjanaise) souffrant d’une dyspnée aigue et d’hypertension artérielle”, a précisé la même source.

“Immédiatement, et en coordination avec le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage du Service national des Garde-côtes relevant des Forces navales, l’opération de sauvetage et d’évacuation du marin a été lancée, en engageant un hélicoptère AS-12 relevant du 560e Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage/1ère RM, qui a réussi à sauver et évacuer le marin à l’hôpital public de Zeralda pour recevoir les soins nécessaires”, a ajouté la même source.

Cette opération “reflète les efforts consentis par les unités des Garde-côtes des Forces navales et leur opérationnalité à intervenir et apporter l’aide en mer pour sauver des vies humaines”, conclut le communiqué.