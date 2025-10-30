“SNEPAL 2026”.. الجزائر تُنظم معرض للمنتجات المصدّرة

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدّرة “SNEPAL”، وذلك من 12 إلى 15 جانفي 2026 بقصر المعارض أحمد بن أحمد في وهران، بهدف إبراز القدرات التصديرية للمؤسسات الوطنية وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

ويعد هذا الحدث الاقتصادي منصة استراتيجية للتعريف بجودة وتنوع المنتوج الوطني، وفضاءً لتبادل الخبرات وخلق فرص للتعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين من داخل وخارج البلاد، بما يسهم في توسيع قاعدة الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات.

ودعت الوزارة في بيانها جميع المؤسسات المصدّرة والطامحة إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية للمشاركة الفعّالة في هذا الموعد الاقتصادي البارز، الذي يمثل فرصة للترويج للمنتجات الجزائرية وبناء جسور تعاون وشراكة مثمرة.

ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة ملء استمارة التسجيل الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة: https://www.mcepe.gov.dz/…/exposition-produits-algeriens