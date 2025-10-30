-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

“SNEPAL 2026”.. الجزائر تُنظم معرض للمنتجات المصدّرة

الشروق أونلاين
  • 114
  • 0
“SNEPAL 2026”.. الجزائر تُنظم معرض للمنتجات المصدّرة
وزارة التجارة الخارجية
الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدّرة "SNEPAL"

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدّرة “SNEPAL”، وذلك من 12 إلى 15 جانفي 2026 بقصر المعارض أحمد بن أحمد في وهران، بهدف إبراز القدرات التصديرية للمؤسسات الوطنية وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

ويعد هذا الحدث الاقتصادي منصة استراتيجية للتعريف بجودة وتنوع المنتوج الوطني، وفضاءً لتبادل الخبرات وخلق فرص للتعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين من داخل وخارج البلاد، بما يسهم في توسيع قاعدة الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات.

ودعت الوزارة في بيانها جميع المؤسسات المصدّرة والطامحة إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية للمشاركة الفعّالة في هذا الموعد الاقتصادي البارز، الذي يمثل فرصة للترويج للمنتجات الجزائرية وبناء جسور تعاون وشراكة مثمرة.

ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة ملء استمارة التسجيل الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة:  https://www.mcepe.gov.dz/…/exposition-produits-algeriens

مقالات ذات صلة
شركات جزائرية في قمة لواندا لتمويل المنشآت بإفريقيا

شركات جزائرية في قمة لواندا لتمويل المنشآت بإفريقيا

أسعار الذهب ترتفع بـ 8 دولارات

أسعار الذهب ترتفع بـ 8 دولارات

“Algeria Export Fair”.. نافذة الجزائر نحو أسواق التصدير في مجال الخدمات

“Algeria Export Fair”.. نافذة الجزائر نحو أسواق التصدير في مجال الخدمات

17 إجراء لضمان إمدادات أعلى من الغاز الجزائري

17 إجراء لضمان إمدادات أعلى من الغاز الجزائري

الجزائر وروسيا توسعان التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

الجزائر وروسيا توسعان التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

هذه شروط تطوير الهيدروجين ضمن موارد الطاقة البديلة

هذه شروط تطوير الهيدروجين ضمن موارد الطاقة البديلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد