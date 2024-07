Sonelgaz: Mise en service partielle de la plus grande centrale électrique en Algérie

Le groupe Sonelgaz a annoncé, lundi, dans un communiqué, la mise en service partielle de la plus grande centrale électrique en Algérie, à Mostaganem, ce qui permettra de renforcer les capacités nationales de production de 450 Mégawats, dans une première étape.

“Sonelgaz a procédé depuis jeudi dernier, par le biais de sa filiale SPE-production de l’électricité, à la mise en service partielle, de la centrale électrique hybride à Mostaganem, et ce, par l’entrée en service des premières turbines à gaz”, selon le communiqué, relevant que “cette opération intervient pour renforcer les capacités nationales de production de 450 Mégawats dans une première étape”.

Cette station s’inscrit dans le cadre de la mis en œuvre du programme de développement de la wilaya de Mostaganem, du renforcement de l’approvisionnement du réseau national en énergie électrique et de l’amélioration du service public, particulièrement, dans cette wilaya côtière à caractère touristique et industriel et dans toutes les wilayas du pays, a ajouté le groupe public.

“Cette grande structure énergétique vient s’ajouter à l’ensemble des projets énergétiques majeurs que Sonelgaz avait mis en service lors des derniers mois, qui sont à même de renforcer les moyens de production de Sonelgaz et d’appuyer ses capacités nationales en termes d’approvisionnement du citoyen en énergie”, selon le communiqué.