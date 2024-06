Square Port-Said: Le record de l’euro donne le vertige

La bourse informelle du square Port Saïd à Alger, a vu l’euro et le dollar atteindre de nouveaux records qui donnent le vertige : soit 100 euros pour 24,000 dinars à la vente et à 24.200 à l’achat.

Depuis plusieurs jours, le taux change de l’euro face au dinar algérien s’est stabilisé aux alentours de 240 DZD.Mais à quoi est imputable cette subite envolée?

Concernant le dollar, c’est 22.000 à l’achat et 22.200 à la vente. De son côté, le dollar américain reste toujours à un niveau élevé, malgré son léger recul. Il s’échange à 222 dinars à l’achat et à 224 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, recherché par les Algériens qui ont une communauté importante dans le pays nord-américain, il est resté stable et s’échange à 159 dinars à l’achat et à 161 dinars à la vente.