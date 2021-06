Summer body: l’été ça se prépare!

Voici quelques conseils a suivre

Le «Summer body» est tout simplement un corps dans lequel on se sent bien! C’est donc un «Happy Body»…

Si vous aviez des objectifs au début de l’année, mais que vous les avez oubliés pendant le confinement, pas de panique! L’été est le moment idéal pour se réapproprier son corps et adopter une vie beaucoup plus saine afin de se sentir bien pendant la période estivale…Mais pas que, car le happy body est un corps dans lequel on se sent bien tout au long de l’année. Un peu de sport, une alimentation saine et quelques petits ajustements sont les secrets pour afficher une belle silhouette. Voici tous nos conseils!

Revoir ses habitudes alimentaires

Je ne vous apprends rien, avoir une jolie silhouette ça passe aussi par votre assiette! Fini les habitudes d’alimentation «tenant au corps» adoptées cet hiver ou pendant le confinement, et place a l’équilibre!

Ne pas sauter le petit-déjeuner

Pour un bon équilibre, ne sautez pas le petit-déjeuner! Commencez votre journée par bien manger afin de mieux tenir et d’éviter le grignotage.

Eviter la nourriture riche en calorie

Cela va de soi et vous le savez sûrement déja, mais j’aime bien le répéter: évitez la nourriture trop grasse, trop sucrée et riche en calories! Pas de miracle, pour être toute en beauté cet été, ce sont les légumes, les fruits et les viandes blanches qu’il faut privilégier.

Faire le plein de protéines et de glucides

Cela vous paraît étonnant? Et bien, pas tant que cela! Manger plus de protéines et de glucides permet de prendre de la masse musculaire, associez ce conseil a la pratique d’exercices physiques et vous voila fin prête pour bien préparer vos vacances!

Diviser ses apports quotidiens en 5 repas au lieu de 3

Oui, parce que des petits repas plus fréquents vous aident a «sécher» et a prendre du muscle, du coup votre corps gagne en fermeté!

Boire beaucoup d’eau

Saviez-vous que le corps humain d’un adulte est composé d’en moyenne 65 % d’eau? Il est donc impératif de bien vous hydrater! De votre cerveau, en passant vos muscles et vos organes, votre corps a besoin d’eau pour bien fonctionner! De plus, une bonne hydratation reste l’un de vos atouts principaux pour prendre soin de votre peau!

Se mettre au sport

Ben oui, je vous en parlais déja plus haut, l’un de vos meilleurs Joker, c’est le sport! Le sport c’est bon pour tout! Le moral, l’énergie, la silhouette et pour… le maillot!

Re-sculpter sa silhouette

Mangez équilibré, ne sautez pas le petit-déjeuner, buvez de l’eau -1,5 l par jour -, axez protéines et glucides répartis sur 5 petits repas par jour, et faites du sport… Autant de bons conseils pour sculpter votre silhouette et vous sentir toute jolie.

Faire des soins adaptés a ses besoins

C’est bien beau tout cela, nutrition et sport, mais ne laissez pas en reste votre plaisir! Offrez-vous un moment de détente avec des soins adaptés a vos besoins et a votre peau. Gommage, massage ou encore sauna ou hammam sont une bonne préparation au soleil!

Préparer sa peau au soleil

Pour protéger votre peau, consommez des aliments a base de bêta-carotène tels que la carotte, la tomate, l’orange,… mais aussi riches en vitamine A comme le persil ou les légumes verts. Pensez également aux acides gras essentiels car ils favorisent la régénération de la peau, par exemple le saumon. Et faites un bon gommage après l’hiver, cela vous aidera a avoir un beau bronzage uniforme et durable.