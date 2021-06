Tebboune: Le citoyen “souverain” dans le choix de ses représentants au Parlement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, jeudi a Alger, que “le 12 juin, le citoyen sera souverain dans le choix de ses représentants a la prochaine Assemblée populaire nationale”.

“Le citoyen sera souverain dans le choix de ses représentants a la prochaine Assemblée populaire nationale”, a précisé le président Tebboune lors d’une visite au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a l’invitation de son président, Mohamed Charfi.

“Les urnes trancheront et conforteront le choix du peuple”, a poursuivi le président de la République soulignant que “l’ère des quotas est révolue, maintenant que les lois régissant le processus électoral sont respectées, conformément a la Constitution et a la nouvelle loi organique sur les élections, et ce pour asseoir une nouvelle ère en Algérie conformément aux engagements”.

A cette occasion, le président Tebboune a donné des directives a l’effet de “veiller a la protection des voix des Algériens, et opérer la rupture avec les anciennes pratiques, de nature a entamer la confiance du citoyen en ses institutions”.

Cette échéance “offre, pour la première fois, l’opportunité aux jeunes et aux candidats aux finances limitées, de représenter le peuple, notamment après que le processus électoral a été mis a l’abri de l’argent, sale ou pas, ce qui garantit une véritable représentation du citoyen”.

“Vous êtes les garants de la confiance que placera le citoyen en ses institutions a l’avenir”, a affirmé le Président Tebboune a l’adresse des responsables de la salle des opérations de l’ANIE, ajoutant avoir entamé, pour une première étape, le renouvellement de l’Institution législative, qui sera suivi des élections des assemblées communales et de wilaya, des instances très proches du citoyen”.

Le président de la République a été accueilli a son arrivée au siège de l’ANIE, par M. Charfi et le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche.