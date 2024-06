Téhéran condamne les raids aériens sionistes sur le camp de Nuseirat

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a fermement condamné le massacre commis samedi par les forces de l’occupation sioniste au camp de Nuseirat, au centre de la bande de Ghaza, qui a fait au moins 210 martyrs palestiniens.

Dans un communiqué, le porte-parole a condamné le massacre de Nuseirat le qualifiant de “crime horrible et choquant”. Il a souligné que ce “crime” commis par l’entité sioniste à Nuseirat “est le résultat de l’inaction des gouvernements et des organisations internationales, y compris le Conseil de sécurité des Nations unies face à huit mois de crimes de guerre et de violation de toutes les règles internationales pratiqués par l’entité occupante dans la bande de Ghaza”.

Cette “inaction”, a-t-il poursuivi, “ne fait qu’encourager les criminels à continuer d’exterminer les Palestiniens”.

Pour Kanaani, les pays musulmans “doivent rester unis face à ces actions et agir selon leur responsabilité humaine, morale et islamique”.

Les autorités palestiniennes ont fait état, samedi, de 210 martyrs palestiniens et de 400 blessés dans le massacre commis par l’armée sioniste dans le camp de Nuseirat alors qua l’agression génocidaire contre Ghaza est entrée dans son neuvième mois faisant, depuis le 7 octobre 2023, 36.801 martyrs et 83.680 blessés.