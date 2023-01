Un ancien général russe propose de “frapper” la France

Sur fond de guerre en Ukraine et des aides financières et militaires fournies par l’Occident à l’Ukraine, un député et ancien général russe a estimé que la disparition de la France ne serait pas un drame, en proposant de frapper cette dernière pour faire peur à tout le monde.

Toujours plus loin. Habitués aux saillies provocatrices et aux menaces à peine voilées, les invités du programme de Vladimir Soloviev, diffusé sur la chaîne publique Rossiya-1, franchissent toutes les limites.

Ce lundi, les participants du jour semblaient cette fois extrêmement remontés contre la France et Emmanuel Macron, qui la semaine passée a promis l’envoi de blindés à destination de l’armée ukrainienne. Alors que le débat porte sur la co-belligérance supposée de l’état français dans le conflit ukrainien, Soloviev, a proposé de directement frapper la France.

“Nous devrions faire une guerre préventive. Macron fournit des tanks, moi je ferais des frappes préventives contre la France en tant que belligérant”, a-t-il lancé, selon BFMTV.

“Est-ce que ça dérangerait qui que ce soit?”

Sur le plateau, ses convives, bien loin de calmer leur hôte, abondent pour la plupart dans le même sens. Parmi eux, Andrey Gurulyov, un ancien général de l’armée russe à la retraite, désormais député de la Douma, chambre basse de l’Assemblée fédérale de la fédération de Russie, va même encore plus loin.

“La France ne devrait pas exister. La France existait, et maintenant elle n’existe plus, est-ce que ça dérangerait qui que ce soit?”, commence-t-il.

“Si on frappe la France une fois, ce sera la fin de tout ça. Tout le monde aura peur, je vous le dis, personne ne voudra aller en Ukraine. Pas besoin d’engager notre potentiel stratégique, nous avons assez d’armes pour détruire la France ou la Grande-Bretagne”, ajoute Gurulyov.

Menaces fréquentes

De manière générale, les convives de Soloviev qui menacent les pays européens de frappes, préventives ou non, sont légion. Fin avril 2022, ce dernier n’avait pas hésité à proposer d’utiliser les missiles Sarmat – les nouveaux missiles balistiques russes pouvant transporter jusqu’à 10 têtes nucléaires, et raser un pays grand comme la France ou le Royaume-Uni.

En accompagnement de ces menaces, une présentatrice avait listé le temps qu’il faudrait à l’un de ces missiles pour toucher une ville européenne.

“Il va de Kaliningrad à Berlin en 106 secondes. De Kaliningrad à Paris en 200 secondes”, et jusqu’à Londres “en 202 secondes”, expliquait-elle.