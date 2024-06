Un Boeing 737 Max chute de plus de 8000 mètres à cause d’un problème de pressurisation

Les 125 passagers d’un Boeing 737 Max ont eu une sacrée frayeur ce week-end. Le vol de la compagnie Korean Air qui reliait samedi Incheon, en Corée du Sud, à Taichung, une ville de Taïwan a connu de fortes perturbations. Après plusieurs dizaines de minutes de vol, l’avion a chuté brutalement de 26.900 pieds, soit plus de 8200 mètres, durant quinze minutes, selon BFM TV.

Les pilotes n’ont pas eu le choix que de provoquer cette descente après une panne dans le système de pressurisation qui a été signalée 50 minutes après le décollage. Ce dispositif permet notamment de réguler la pression à l’intérieur de la cabine. L’avion a ensuite fait demi-tour et atterri sans dommages à Incheon.

Les enfants pleuraient

«Dix-sept passagers ont été pris en charge par des professionnels de la santé en Corée et ont été libérés sans blessures graves», a précisé le ministère sud-coréen des Transports. Ces voyageurs ont subi des problèmes d’hyperventilation et des douleurs aux oreilles à cause du changement de pression dans la cabine de l’avion.

Un média coréen rapporte que des enfants pleuraient à bord lorsque les masques d’oxygène ont été libérés et qu’ils avaient peur que l’avion touche le sol. «Une autre passagère a déclaré qu’elle avait l’impression que quelque chose n’allait pas car l’avion semblait planer dans les airs et les agents de bord sont restés assis sur leurs sièges», précise The Straits Times. Dimanche, les passagers ont pu reprendre un autre avion pour rejoindre Taïwan. À leur arrivée à Taichung, certains voyageurs ont assuré qu’ils ne reprendraient plus l’avion durant un certain temps.