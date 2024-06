Une base centrale aérienne de lutte contre les incendies inaugurée à Mostaganem

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Brahim Merad a mis en service, samedi à Mostaganem, la base centrale aérienne de lutte contre les incendies et d’évacuation sanitaire.

Merad, qui était accompagné du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, de la ministre de l’Environnement et Energies renouvelables Fazia Dahleb et du Président directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a souligné qu’en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde un intérêt particulier à la protection du patrimoine forestier et aux biens des citoyens, des mesures d’anticipation ont été prises cette année dans le domaine de la prévention et la lutte contre les feux de forêts, dans toutes les étapes d’équipement qui renforcent la flottille aérienne au niveau du pays.

A ce titre, il a indiqué que cinq avions de lutte contre les incendies ont été récemment acquis en attendant un sixième dans les prochaines semaines, en plus de la location de sept canadairs par la compagnie aérienne Tassili Airlines, impliquée dans cette stratégie.

Après avoir suivi la présentation du bilan des dégâts enregistrés depuis le lancement de la campagne de lutte contre les incendies de forêts, le 1er mai dernier, qui fait part de 179 hectares détruits au niveau national, le ministre a déclaré que ” ce bilan témoigne de la performance de cette action anticipative, en rappelant qu’à la même période de l’année dernière, les pertes étaient “plusieurs fois supérieures”.

La base aérienne a été réceptionnée à l’issue de 60 jours de travaux d’aménagement réalisés par la société Tassili Airlines (filiale de Sonatrach), au niveau d’une piste sise à la commune de Sayada, dans les délais impartis (15 juin en cours).

Le week-end dernier, cette base a reçu des avions destinés à la lutte contre les incendies et un hélicoptère pour l’évacuation sanitaire dédié aux wilayas de l’Ouest du pays.

Dans une deuxième phase de ce projet, la société exploitant cette installation créera un centre de formation doté d’appareils de simulation modernes, notamment après le renforcement de la flottille de Tassili Airlines par six canadairs.

Pour rappel, un accord a été conclu, en fin janvier dernier, entre l’Entreprise de gestion des aéroports d’Oran et la compagnie Tassili Airlines, portant sur la création d’une base aérienne à Sayada pour la lutte contre les incendies, l’évacuation sanitaire et diverses autres activités de l’aviation civile.

En avril dernier, les travaux ont été lancés dans cette installation pour achever la première phase de ce projet, pour lequel la Tassili Airlines a consacré une somme de 3 milliards de dinars d’auto-investissement sus-indiqué.

La délégation ministérielle poursuit sa visite dans la wilaya de Mostaganem par l’inspection et la pose de la première pierre de plusieurs structures et le lancement de la saison estivale de l’année 2024.