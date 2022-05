Une source diplomatique nie toute médiation saoudienne entre Alger et Rabat

Une source diplomatique algérienne a nié les informations relayées par certains médias selon lesquelles Riyad jouait le rôle de médiateur en vue de rétablissement des relations entre Alger et Rabat, et ce a l’occasion de la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie.

“Encore fois, une « publication » patronnée par les services d’un pays voisin, vient de plonger dans son élément naturel, la mythomanie, a propos d’un ordre du jour fantaisiste qu’elle cherche insidieuse a accoler aux entretiens que le MAE saoudien a eus avec les officiels algériens, dans une tentative désespérée visant a prendre en otage les relations bilatérales algéro-saoudiennes”, a indiqué une source diplomatique a Echoroukonline.

“En soutenant cranement que des efforts de médiation saoudiens ont fait l’objet de discussions entre les deux parties, ajoute la même source, cette « publication » qui n’est rien d’autre qu’un incubateur de fake news, prend les désirs de ses commanditaires pour la réalité”. “Non seulement, les relations entre l’Algérie et le Maroc n’ont pas été évoquées au cours desdits entretiens mais plus encore, la position officielle algérienne est on ne peut plus claire a propos de toute initiative de médiation quelle qu’en soit la nature: Les raisons qui ont présidé a la décision de rupture des relations (avec le Maroc) n’ont pas changé et la position de l’Algérie, a cet égard, ne changera pas non plus”.

“De ce fait, aucune initiative n’est sujette a discussion car il s’agit d’une décision souveraine fondée et justifiée par la responsabilité pleine et entière du Maroc dans la détérioration de nos relations bilatérales”, affirme-t-on de même source.

“Quant aux entretiens fructueux menés avec le ministre saoudien, le spectre est large compte tenu du dialogue stratégique ambitieux qui existe entre les deux pays qui ont, tous deux, un poids significatif dans la région et au sein des instances arabe, islamique et des non alignés. Autre cadre de coopération et de consultation, l’OPEP constitue un volet important de la relation globale qui lie l’Algérie au Royaume d’Arabie saoudite”, rappelle la même source.

“Le potentiel de ces relations bilatérales est substantiel et les deux parties ont a cœur de le faire évoluer et d’en exploiter toutes les possibilités en favorisant la tenue de rencontres régulières a haut niveau ( a ce titre, le prince héritier saoudien [Mohamed Ben Salaman] envisage d’effectuer une visite dans notre pays)”.

“Sur le plan régional et international et dans la perspective de la tenue du sommet arabe a Alger, assure la même source, nos deux pays coordonnent leurs positions pour accroître l’efficacité du travail arabe commun pour face aux nombreux défis multiformes anciens et nouveaux (induits par les retombées de la confrontation entre la Russie et les pays occidentaux) qui confrontent le monde arabe. Le soutien de l’Arabie saoudite a la candidature de l’Algérie a un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité se veut l’expression de cette confiance du Royaume qui estime « que l’Algérie sera un acteur ‘incontournable’ dans le soutien a la stabilité et la sécurité régionale et internationale”.

“Tout cela pour dire, que la fine équipe d’intrus récidivistes (déja mouchés a propos de prétendues conditions posées par l’Algérie) qui veulent entrer par effraction par la fenêtre afin de préempter, pensent-ils, l’agenda de nos relations stratégiques avec l’Arabie saoudite, n’a qu’a trouver d’autres ficelles moins grosses. L’instrumentalisation de prétendues médiations, quelles qu’elles soient, est morte et enterrée et ils doivent en faire leur deuil définitivement”, a conclu notre source.

L’Algérie “rejette” une nouvelle tentative de médiation avec le Maroc

L’Algérie a de nouveau refusé une tentative de médiation initiée par l’Espagne en vue d’une réconciliation avec le Maroc.

Madrid aurait souhaité organiser une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra et celui du royaume chérifien Nasser Bourita a l’occasion d’une réunion de l’Union pour la Méditerranée (UpM) dont les travaux ont débuté dimanche a Barcelone.

Le chef de la diplomatie algérienne a préféré, lui, se rendre a Dakar (Sénégal) pour prendre part a la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (Chine-Afrique).

Le journal espagnol “El Pais” a rapporté que Ramtane Lamamra “s’était excusé a la dernière minute auprès de son homologue espagnol de ne pouvoir participer a la réunion”.

Le même titre –citant de sources diplomatiques- a précisé que le MAE algérien ait décidé de ne pas se rendre en Espagne car la réunion de l’UpM intervenait parallèlement a la tenue du Forum de coopération sino-africaine les lundi et mardi.

Sur Twitter, Lamamra a soutenu que ce Forum constitue “une occasion d’évaluer l’exécution des programmes de coopération avec la République de Chine et les adapter de manière a dépasser l’impact du Coronavirus et a renouveler notre engagement commun de protéger les intérêts de l’Afrique”.

En effet, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares Bueno a voulu jouer la médiation entre Alger et Rabat en déclarant que “l’Algérie et le Maroc sont de principaux partenaires de l’Espagne et de l’Union européenne avec lesquels nous construisons une relation en Méditerranée…”, “Nous allons aborder ces questions a l’occasion de la réunion de Barcelone”, “Nous en Espagne, on œuvre souvent a trouver des solutions et pour un bon voisinage ainsi que pour la coopération en mer méditerranée. Le dialogue est indispensable a ce sujet”.

Selon El Pais, a cause de l’absence des deux ministres algérien et marocain, la réunion s’achèvera sans le règlement de la crise opposant les deux pays depuis l’annonce par les autorités algériennes de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc.

La tension est, faut-il le rappeler, montée d’un cran après la mort de trois ressortissants algériens dans un raid marocain.

Mohamed Meslem / Traduit par: Moussa. K.