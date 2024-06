Versement anticipé des pensions de retraite en prévision de l’Aïd

Les allocations et pensions des retraités et des ayants-droit seront versées par anticipation, en prévision de Aïd El Adha, suivant un calendrier exceptionnel allant du 11 au 14 juin, en comptabilisant les récentes augmentations décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué dimanche un communiqué de la Caisse nationale des retraites (CNR).

“Le CNR informe l’ensemble des retraités et des ayants-droit bénéficiaires d’une allocation ou d’une pension de retraite, que ces dernières seront versées par anticipation sur leurs comptes bancaires et postaux, en prévision de Aïd El Adha, durant la période allant du 11 au 14 juin 2024 au lieu de la période habituelle (15 au 26 de chaque mois), et ce suivant un calendrier exceptionnel”.

Selon le calendrier, les pensions et allocations de retraite seront versées le 11 juin 2024 au profit des titulaires de comptes bancaires, et le 12 juin (au lieu des 15, 16 et 17 juin) et 13 juin (au lieu des 18, 19, 20 et 21) pour les titulaires de comptes postaux.

En outre, les allocations et pensions de retraite versées habituellement les 22, 23, 24, 25 et 26 seront versées le 14 juin.

Ces allocations et pensions de retraite seront versées en comptabilisant les récentes augmentations décidées par le président Tebboune avec effet rétroactif à partir du mois de mai 2024, note le communiqué.