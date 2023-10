VIDEO: Khassani annule son spectacle en France pour cette raison

L’artiste de théâtre Mohamed Khassani a annulé un spectacle en France ,le 20 octobre, en guise de solidarité avec les martyrs de Ghaza.

Khassani a déclaré dans une vidéo “ne pas pouvoir monter sur l’estrade après le génocide perpétré par l’entité sioniste en visant l’hôpital “Al-Mamadani” et en raison “des crimes odieux auxquels nous assistons”.

“Mon âme et mon cœur se déchirent pour les innocents et mes frères qui meurent à Ghaza et c’en dépit de l’accord signé avec la société organisatrice de ma tournée. Mais il s’agit là d’une décision personnelle dont j’assume la responsabilité et je remercie la société de l’avoir acceptée “, a-t-il ajouté.

Echorouk El Arabi / Moussa. K.