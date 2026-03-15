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Décès du moudjahid et ancien diplomate Noureddine Djoudi

Echoroukonline
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Décès du moudjahid et ancien diplomate Noureddine Djoudi

Le moudjahid et ancien diplomate, Noureddine Djoudi, est décédé samedi, à l’âge de 92 ans.

Né en 1934, Noureddine Djoudi a rejoint très tôt les rangs de la Révolution de libération nationale, contribuant à la structuration de la diplomatie algérienne durant la Guerre de libération.

 Après l’indépendance de l’Algérie, il a occupé plusieurs postes, notamment celui d’ambassadeur.

 Il a également présidé l’Association internationale des amis de la Révolution algérienne.

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