Décès du moudjahid et ancien diplomate Noureddine Djoudi

Né en 1934, Noureddine Djoudi a rejoint très tôt les rangs de la Révolution de libération nationale, contribuant à la structuration de la diplomatie algérienne durant la Guerre de libération.

Après l’indépendance de l’Algérie, il a occupé plusieurs postes, notamment celui d’ambassadeur.

Il a également présidé l’Association internationale des amis de la Révolution algérienne.