VIDEO: Une conductrice sortie in extremis de son camion suspendu dans le vide

Un sauvetage digne des films d’action américains. Une conductrice de camion, dont la cabine était suspendue dans le vide, a pu être secourue ce vendredi 1er mars à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis.

La conductrice est restée quelque 40 minutes coincée, à plus de 20 mètres au-dessus de l’eau. Après un accident entre trois véhicules sur le pont George Rogers Clark Memorial Bridge, qui relie les villes de Jefferson (Indiana) et de Louisville, son camion s’est encastré dans la barrière de sécurité, selon BFMTV.

Un sauvetage en rappel

Le poids-lourd est alors à moitié suspendu dans le vide. Une trentaine de sapeurs-pompiers et de secouristes sont intervenus et ont réussi à venir en aide à la conductrice, à l’aide d’une grue et d’un harnais.

“Elle a tenu le coup comme une championne. À la seconde où elle a touché le sol, elle a pu laisser aller ses émotions et être totalement soulagée”, a expliqué Brian O’Neill, chef du service d’incendie de Louisville.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg a salué les services de secours, et notamment Bryce Carden, le pompier descendu en rappel pour aller chercher la conductrice. “Elle est vivante grâce à vos efforts héroïques”, a écrit l’édile sur X.

Bryce Carden, lui, souligne “un travail d’équipe”.

“Je n’étais pas du tout nerveux lorsque nous étions par-dessus bord, car je savais que nous étions en sécurité. La conductrice n’arrêtait pas de dire ‘Dieu merci’. Je lui ai dit de prendre une profonde respiration et de faire ce que je lui disais”, a-t-il raconté à la presse.