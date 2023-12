Youcef Attal sort de son mutisme à Alger!

L’international algérien de Nice Youcef Atal est enfin sorti de son mutisme sur son procès survenu la semaine écoulée.

En vue de la préparation de la CAN 2023, le latéral droit des Fennecs qui a purgé ses sept matchs de suspensions a affirmé depuis Alger être serein car il estime qu’il n’a rien fait de grave.

« J’ai reçu beaucoup de messages du peuple algérien. Ça m’a donné de la force. Je ne suis pas inquiet car je n’ai rien fait de grave. Je voulais juste être solidaire avec le peuple palestinien »,a-t-il fait savoir.

Youcef Atal🎙: « J’ai reçu beaucoup de messages du peuple algérien. Ça m’a donné de la force. Je ne suis pas inquiet car je n’ai rien fais de grave. Je voulais juste être solidaire avec le peuple 🇵🇸❤ » ON EST DERRIÈRE TOI 🇩🇿❤#Teamdz 🎥 @spuerlilo pic.twitter.com/9w1SEsWcFf — MIMODZCR7 🇩🇿🇩🇪 (@MIMODZ04) December 21, 2023

Alors que le parquet a requis contre lui 10 mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 euros, il est ainsi placé sous contrôle judiciaire avec une caution de 80 000 euros et reste sous interdiction de quitter le territoire national, sauf pour des motifs liés à son activité de footballeur professionnel. Et ce dans l’attente du jugement le 3 janvier.