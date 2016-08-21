مكنت عملية تحديد هوية المجرم الخطير، الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي الثلاثاء الفارط، جنوب ولاية باتنة ، من التعرف على "ن. الربيع" المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه مكنت عملية تحديد هوية المجرم الخطير الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 23 أوت 2016 جنوب ولاية باتنة، الناحية العسكرية الخامسة، من التعرف على "ن. الربيع" المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006".
من جهة أخرى، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، قنبلتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس وقسنطينة.
وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي برج باجي مختار، مهربين اثنين وضبطت شاحنة محملة ب18.75طن من المواد الغذائية و800 لتر من الوقود موجهة للتهريب.
وفي كل من سوق أهراس وتبسة والطارف، أحبط أفراد حرس الحدود محاولات تهريب لـ 35094 لتر من لوقود.
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التحق بالجماعات المسلحة سنة 2006
تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه بباتنة
الشروق أون لاين
مكنت عملية تحديد هوية المجرم الخطير، الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي الثلاثاء الفارط، جنوب ولاية باتنة ، من التعرف على "ن. الربيع" المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه مكنت عملية تحديد هوية المجرم الخطير الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 23 أوت 2016 جنوب ولاية باتنة، الناحية العسكرية الخامسة، من التعرف على "ن. الربيع" المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006".
من جهة أخرى، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، قنبلتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس وقسنطينة.
وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي برج باجي مختار، مهربين اثنين وضبطت شاحنة محملة ب18.75طن من المواد الغذائية و800 لتر من الوقود موجهة للتهريب.
وفي كل من سوق أهراس وتبسة والطارف، أحبط أفراد حرس الحدود محاولات تهريب لـ 35094 لتر من لوقود.