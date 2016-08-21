واشنطن: تصرفات الزوارق الإيرانية في الخليج "مقلقة"

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن تصرفات الزوارق الإيرانية في العديد من المواجهات مع سفن حربية أمريكية في الخليج هذا الأسبوع "تدعو للقلق وتزيد خطر حدوث حسابات خاطئة".

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، في بيان صحفي، أن نوايا الزوارق الإيرانية في تلك الوقائع ليست واضحة، لكن السلوك غير مقبول "وفي مساحة ضيقة مثل مضيق هرمز تزيد الأخطار المصاحبة لاحتمال حدوث حسابات خاطئة."