شبيه "بن لادن" يُطرد من عمله في الشرطة البريطانية

قررت الشرطة البريطانية طرد الشرطي طارق دوست، الذي كسب دعوى قضائية ضد أحد زملائه عام 2009، بعد تشبيهه بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بسبب طول لحيته.

وبررت الشرطة طرد دوست بعد جلسة محاكمة خاصة تتعلق بسوء السلوك، وقالت المحكمة إن الشرطي مذنب بالتهديد والاعتداء على أحد الشهود أمام قضاة محكمة برمنغهام الشهر الماضي، ومن المتوقع إيداعه السجن في 16 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس المحققين بريان كارميكال، للمحكمة الخاصة، إن الشرطي طارق تم اعتقاله في 14 جويلية واعترف في ما بعد بجرمه في المحكمة، وقال إن الشرطي هدد بالخطف والاعتداء على أحد الشهود المشاركين في محاكمة جنائية، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وكان دوست يعمل في إدارة تجنيد الشرطة عندما سخر منه موظف مدني في نوفمبر عام 2007 وقارن بينه وبين أسامة بن لادن، وقال له إنك تبدو مثل إرهابي بهذه اللحية، بالإضافة إلى تهكمه على صلاته التي وصفها بأنها صراخ وعويل.