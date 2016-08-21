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في تأبينية بمسكن المرحوم ببلعباس
المدير العام لمجمع "الشروق" يتكفل بعائلة الفقيد قاضي بومضول
زار، الجمعة، المدير العام لمجمع الشروق الأستاذ، علي فوضيل، عائلة فقيد الأسرة الإعلامية قاضي بومضول بمسكنهم بولاية سيدي بلعباس، حيث شارك في إقامة تأبينية على روح الفقيد، مؤكدا التزامه التام بتكفله بجميع متطلبات أسرته إلى غاية تسوية الأمور الإدارية التي تسمح للعائلة بتقاضي منحتها الشهرية.
المدير العام الذي كان مرفوقا بمدير العلاقات العامة بمجمع الشروق الأستاذ العربي زواق، ومديرة الأخبار بقناة الشروق نيوز الأستاذة ليلى بوزيدي، قال إن رحيل قاضي المفاجئ، يعد خسارة كبيرة لمجمع الشروق، وقد ترك فراقه فراغا رهيبا وسط زملائه، الذين أحبوه وأحبوا العمل معه لما يتميز به من حنكة وخبرة في تناول المواضيع. الفقيد يعتبر من مؤسسي الشروق نيوز وأحد أعمدتها، وكان له تصور إعلامي طموح كنا بصدد تجسيده يقول المدير العام، إلا أن القدر شاء أن يخطف منا قاضي وعمره لا يتعدى 42 سنة.
وأكد المدير العام، أنه يلتزم بدفع الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المرحوم، كرئيس للتحرير كاملا لفائدة أسرته، إلى حين تسوية جميع الإجراءات الإدارية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، التي تمكنها من تقاضي منحتها الشهرية، مؤكدا تكفله بجميع متطلبات أسرة الفقيد المتكونة من ثلاثة أبناء والزوجة التي اعتبرها أمانة في عنقه، ووعد المدير العام والدي المرحوم بدفع تكاليف أداء مناسك العمرة تزامنا والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أن يزورا البقاع المقدسة مجددا، خلال موسم الحج السنة المقبلة.
2016/08/26 على 22:401
وعلاش ميدرهاش لي وجه الله سر شعب منافق و يحب الرياء دوك ولات عادة واحدة تصدق دير سيلفي مع المسكينة و تحطها في الفايسبوك