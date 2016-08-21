كان على متن باخرة تجارية وفاة بحار من مستغانم في ظروف غامضة

باشرت، مؤخرا، مصالح الأمن بمعية شرطة الحدود، تحقيقا مع طاقم باخرة تجارية جزائرية على مستوى ميناء مدينة أرزيو بولاية وهران، بهدف معرفة ملابسات إختفاء بحار من طاقم السفينة في ظروف غامضة، حيث يجهل بعد مرور شهر ظروف هلاكه على متن السفينة لما كانت في عرض البحر قبالة السواحل اليونانية والتركية، حيث كانت الباخرة التجارية في مهمة تفريغ شحنة بضائع.

ويشغل البحار البالغ من العمر 42 سنة وظيفة ميكانيكي منذ حوالي 20 سنة لدى مؤسسة النقل البحري. وقامت مصالح الأمن بحجز طاقم السفينة على مستوى الميناء التجاري لمدينة أرزيو، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، بهدف تحديد ملابسات حادثة الإختفاء التي رجحت مصادر أن تكون ذات صلة بجريمة قتل في سياق صراع بين بحارة، حيث ماتزال عائلة الضحية بمدينة مستغانم تنتظر نتائج التحقيق القضائي لفك لغز هذه الحادثة المأسوية.