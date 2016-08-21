شرطة بنغلاديش تقتل مخطط هجوم "دكا"

قالت الشرطة في بنغلاديش إن عناصرها داهمت مخبئا قرب العاصمة دكا وقتلت عددا من المشتبه بهم منهم مخطط الهجوم، الذي تعرضت له المدينة في الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 22 شخصا.

وقالت الشرطة إن قائمة القتلى في المداهمة "على الأرجح" ضمت المدعو تميم تشودري، الذي يحمل الجنسيتين البنغالية والكندية، وهو المشتبه به الرئيسي في التخطيط لهجوم الشهر الماضي.

كما تضم القائمة شخصين آخرين مشتبه بهما.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد الشرطة سنوار حسين قوله "إن تشودري كان زعيم (جمعية المجاهدين بنغلاديش) المتطرفة".

وقال مدير جهاز الشرطة في بنغلاديش شهيد الحق إن "العملية استمرت لساعة كاملة، إذ لم يستسلم القتلى الثلاثة. لقد ألقوا بأربع أو خمس قنابل يدوية على الشرطة وأطلقوا النار من بنادق شبه آلية."

وكان الهجوم الذي تعرض له مطعم يرتاده أجانب في دكا الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 20 رهينة واثنين من رجال الشرطة.

وكانت وحدة من القوات الخاصة تمكنت من إنقاذ 13 رهينة آخرين عقب حصار دام 12 ساعة، وقتلت 6 من المسلحين واعتقلت واحدا منهم.