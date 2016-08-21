لقي، صباح السبت، في حدود الساعة التاسعة، شابان، ينحدران من مدينة باتنة، صديقان توجها معا للاستجمام يبلغان من العمر 26 و27 سنة حتفهما غرقا، وذلك بشاطئ البرارك الصخري غير المحروس، الواقع عند مدخل بلدية القل، غرب ولاية سكيكدة.
حيث تم نقلهما من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الانعاش بمستشفى القل، ورغم تدخل الفريق الطبي في محاولة لإنقاذهما من الموت إلا أنهما فارقا الحياة وحسب شهود عيان، فإن أحدهما غرق فحاول صديقه نجدته فهلكا معا، كما يواصل غطاسو الحماية المدنية وحراس السواحل لولاية سكيكدة البحث عن جثة مفقود بشاطئ راس الحديد ببلدية المرسى غرق ليلة الجمعة، في حدود الساعة الثامنة،عندما كان يسبح على بساط مطاطي بالشاطئ المذكور غير المحروس.
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وفاة صديقين من باتنة غرقا في سكيكدة
إسلام بوشليق
لقي، صباح السبت، في حدود الساعة التاسعة، شابان، ينحدران من مدينة باتنة، صديقان توجها معا للاستجمام يبلغان من العمر 26 و27 سنة حتفهما غرقا، وذلك بشاطئ البرارك الصخري غير المحروس، الواقع عند مدخل بلدية القل، غرب ولاية سكيكدة.
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حيث تم نقلهما من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الانعاش بمستشفى القل، ورغم تدخل الفريق الطبي في محاولة لإنقاذهما من الموت إلا أنهما فارقا الحياة وحسب شهود عيان، فإن أحدهما غرق فحاول صديقه نجدته فهلكا معا، كما يواصل غطاسو الحماية المدنية وحراس السواحل لولاية سكيكدة البحث عن جثة مفقود بشاطئ راس الحديد ببلدية المرسى غرق ليلة الجمعة، في حدود الساعة الثامنة،عندما كان يسبح على بساط مطاطي بالشاطئ المذكور غير المحروس.