في حصيلة جديدة

9 قتلى و19 جريحا في حادث بوالقرود بسكيكدة

date 2016/08/28 views 2406 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع مساء السبت، بأعالي مدنية سكيكدة إلى 9 قتلى و19 جريحا، حسب حصيلة جديدة لمصالح الحماية المدنية.

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وكان حادث المرور الذي وقع بمنطقة بوالقرود جراء اصطدام عنيف بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين ومركبة سيارة قبل أن تهوى المركبتان في انحدار على 50 مترا قد أسفر في حصيلة أولية عن هلاك 8 أشخاص وجرح 15 آخر.

وقد أجلت مصالح الحماية المدنية التي واصلت عمليات الإنقاذ إلى غاية الساعات الأولى من الأحد 28 جريحا غادر منهم 9 أشخاص مستشفى "عبد الرزاق بوحارة" بعد تلقي العلاجات اللازمة فيما لا يزال 19 آخرون تحت العناية الطبية .

وزار والي ولاية سكيكدة، فوزي بن حسين، صبيحة الأحد، الجرحى الـ19 بمستشفى "عبد الرزاق بوحارة"، وأعطى تعليمات للطاقم الطبي بضرورة التكفل اللازم بالجرحى الذين وصفت إصاباتهم بالمتفاوتة الخطورة.

وفي تحيين للحصيلة الأولية لضحايا هذا الحادث، أكدت مصالح الحماية بأن الضحايا ال9 تتراوح أعمارهم بين 14 و70 سنة فيما تتراوح أعمار الأشخاص المصابين بين 7 و66 سنة.

ولدى تدخلها في هذا الحادث سخرت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة 57 عون من مختلف الرتب و 7 سيارات إسعاف و 3 شاحنات وسيارة إنارة وسيارتين مختصتين في الاتصال، حسبما تمت الإشارة إليه.

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