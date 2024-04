Voici ce qui ressort de la 1è réunion consultative tenue à Tunis

Intensification de la concertation et la coordination entre les trois pays

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a quitté, lundi soir Tunis, après avoir pris part aux travaux de la Première réunion consultative regroupant les dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye.

Le président de la République a été salué à son départ de l’aéroport international de Carthage par le président tunisien Kaïs Saïed.

La Rencontre consultative a été sanctionnée par un communiqué final, dans lequel les dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye, ont souligné la nécessité d’unifier les positions et d’intensifier la concertation et la coordination pour consolider les éléments fondamentaux de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, et renforcer sa résilience face à l’émergence de variables régionales et de crises internationales successives.

Les dirigeants des trois pays frères, à savoir Abdelmadjid Tebboune, Kaïs Saïed et Mohamed Younes El-Menfi, réunis au Palais de Carthage, sont convenus de “l’organisation périodique de cette réunion, en alternance entre les trois pays afin de faire progresser les relations bilatérales privilégiées qui lient chaque pays à l’autre vers une nouvelle phase qualitative allant au-delà du cadre bilatéral pour la réflexion et l’action collective”.