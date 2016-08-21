الجيش الصحراوي يوقف ترميم المغرب لطريق الكركارات

أفادت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار المستقلة أن وحدات عسكرية من الجيش الصحراوي تدخلت صباح الأحد من أجل إيقاف أشغال الترميم التي تقوم بها المملكة المغربية بمنطقة الكركارات، أو ما يصطلح عليه إعلاميا بمنطقة "قندهار".

وحسب المصادر التي أوردت النبأ لـ"الأخبار" فإن الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو قد اجتمعت بشكل طارئ يوم السبت لتدارس الوضع في المنطقة بعد إبلاغها الأمم المتحدة باختراق جرافات مغربية للحزام الواقع في المنطقة الخاضعة للحماية الدولية، ومع مواصلة الآليات المغربية عملها في المنطقة تدخلت صباح اليوم وحدة عسكرية من الناحية العسكرية الأولى، ومنعت الجرافات من مواصلة عملها، وأوقفت الأشغال الجارية من أجل تعبيد الطريق.

وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أن الوحدة العسكرية لم تمنع حركة العبور ولم توقف مرور المواطنين من المنطقة، وإنما نصبت مدافعها الثقيلة باتجاه المغرب، وأوقفت تقدم الجرافات.

وكان الأمين العام للجبهة البزليزاريو إبراهيم غالي قد كتب في رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة نشرت على الموقع الإلكتروني للجبهة "أن القوات المغربية التي قامت باختراق الجدار من منطقة الكركارات، مدعومة بمعدات للنقل والهندسة العسكرية ومرفقة باستطلاع جوي، تشكل خرقا جديدا وخطيرا للاتفاقية العسكرية".

وبدأت السلطات الأمنية المغربية قبل أيام عملية عسكرية في منطقة الكراكارات بهدف تعبيد الطريق الذي يشق المنطقة، معللة ذلك بالسعي إلى طرد المهربين في هذه المنطقة.