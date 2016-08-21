أبدت "جبهة التغيير" لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة ربيع العام القادم، داعية إلى جعلها فرصة حقيقية للتغيير الديمقراطي في الجزائر من خلال ضمان النزاهة وحياد مؤسسات الدولة، ما يحقق التنافسية والشفافية وتكافئ الفرص، مثلما جدّدت تأكيدها على مرافقة الجيش في عملية التغيير من دون الزج به في الصراعات الحزبية والسلطوية والجهوية والمنافسات الانتخابية.
وشدّدت "الجبهة" في توصيات جامعتها الصيفية على ضرورة تقديم مزيد من الضمانات من قبل السلطة في تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيقه، وفي مقدمتها – بحسب البيان - الكف عن محاولات التزييف الديمقراطي وممارسات التزوير الانتخابي، وكذا إعادة الثقة للشعب في المشاركة واحترام المعارضة، وإبعاد المال الفاسد عن السياسة، معتبرة ذلك من ضرورات النأي بالبلاد وتحصينها ضد التدخلات الخارجية، لأنها كلها شر، لا تخدم التغيير الديمقراطي ومصلحة الشعب والدولة، على حدّ تعبيرها.
وبهذا الصدد، طالب حزب مناصرة بترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة إلى قوانين تكرس الحريات، وتضمن الحقوق في إطار دولة الحق والقانون، وتحمي حقوق المعارضة، وقالت جبهة التغيير إنّ على كل الأطراف أن تتسم باتساع الصدر والأفق ومدّ الأيادي للجميع دون إقصاء أو تهميش، بعيدا عن تهم العمالة والتخوين.
كما وقفت نقاشات الجامعة الصيفية عند ملفّ التربية، إذ حذّرت التوصيات الختامية من "الاستهانة والتلاعب بالثوابت الوطنية، وخاصة المحاولات اللامسؤولة في ضرب مقومات المنظومة التربوية بحجة الإصلاح"، مؤكدة على أنّ " الإصلاح يكون بالحوار الحقيقي بين الشركاء الاجتماعيين والسياسيين وإعادة تأسيس المجلس الأعلى للتربية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1تحديد "كوطة" سيارات 2017 بداية من أكتوبر
2مكالمات HD وتلفزة عبر الموبايل للجزائريين قريبا!
370 بالمائة من الابتدائيات بلا مديرين!
4كاميرات حرارية لتأمين الحدود الجزائرية التونسية الجنوبية
5"أمنيستي" تطالب بالإفراج عن الناشط الفيسبوكي المسيء للإسلام
Français English
الرأي
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
الفيديو
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
أبدت استعداها للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية
"التغيير" تطالب السلطة بضمانات التغيير الديمقراطي
و.ع
أبدت "جبهة التغيير" لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة ربيع العام القادم، داعية إلى جعلها فرصة حقيقية للتغيير الديمقراطي في الجزائر من خلال ضمان النزاهة وحياد مؤسسات الدولة، ما يحقق التنافسية والشفافية وتكافئ الفرص، مثلما جدّدت تأكيدها على مرافقة الجيش في عملية التغيير من دون الزج به في الصراعات الحزبية والسلطوية والجهوية والمنافسات الانتخابية.
تغطيات ذات صلة
"التغيير" تطالب السلطة بضمانات التغيير الديمقراطي
العميد بلقصير يستنفر الدرك للقضاء على الجريمة
توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب بجيجل
دورة أولى للجنة المختلطة الجزائرية الكينية في نوفمبر المقبل
9 قتلى و19 جريحا في حادث بوالقرود بسكيكدة
وشدّدت "الجبهة" في توصيات جامعتها الصيفية على ضرورة تقديم مزيد من الضمانات من قبل السلطة في تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيقه، وفي مقدمتها – بحسب البيان - الكف عن محاولات التزييف الديمقراطي وممارسات التزوير الانتخابي، وكذا إعادة الثقة للشعب في المشاركة واحترام المعارضة، وإبعاد المال الفاسد عن السياسة، معتبرة ذلك من ضرورات النأي بالبلاد وتحصينها ضد التدخلات الخارجية، لأنها كلها شر، لا تخدم التغيير الديمقراطي ومصلحة الشعب والدولة، على حدّ تعبيرها.
وبهذا الصدد، طالب حزب مناصرة بترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة إلى قوانين تكرس الحريات، وتضمن الحقوق في إطار دولة الحق والقانون، وتحمي حقوق المعارضة، وقالت جبهة التغيير إنّ على كل الأطراف أن تتسم باتساع الصدر والأفق ومدّ الأيادي للجميع دون إقصاء أو تهميش، بعيدا عن تهم العمالة والتخوين.
كما وقفت نقاشات الجامعة الصيفية عند ملفّ التربية، إذ حذّرت التوصيات الختامية من "الاستهانة والتلاعب بالثوابت الوطنية، وخاصة المحاولات اللامسؤولة في ضرب مقومات المنظومة التربوية بحجة الإصلاح"، مؤكدة على أنّ " الإصلاح يكون بالحوار الحقيقي بين الشركاء الاجتماعيين والسياسيين وإعادة تأسيس المجلس الأعلى للتربية".