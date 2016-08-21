15 قتيلا في هجوم انتحاري بسيارة في اليمن

قال مصدر بمستشفى بعدن، الإثنين، إن 15 جثة على الأقل نقلت للمستشفى، الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود في المدينة الواقعة بجنوب اليمن، بعد هجوم على مبنى يستخدمه مقاتلون محليون.

وقال مصدر أمني وشهود إن انتحاريا صدم سيارته بالمبنى الواقع في شمال عدن.

وكانت قوات المقاومة الشعبية المحلية، التي ساعدت في طرد الحوثيين المتحالفين مع إيران من المدينة العام الماضي، تستخدم المبنى.

وأضافوا أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 في الهجوم في حين ذكر مصدر بأطباء بلا حدود أن بين 15 و20 جثة نقلت إلى المستشفى.