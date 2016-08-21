تّعرض قطعة من جدار برلين، تحمل توقيع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان للبيع في مزاد في نيويورك، مقابل ما يقارب 20 ألف دولار أمريكي.
وذكرت دار مزادات كريستيز في الولايات المتحدة أن القطعة من المتوقع أن تباع في المزاد الذي يعقد يومي 21 و22 من سبتمبر المقبل بمبلغ يصل إلى 20 ألف دولار.
وتعد القطعة من جدار برلين التي ستعرض للبيع في المزاد جزءا صغيرا من ميراث كبير تركه ريجان وزوجته نانسي، ويضم هذا الميراث قطعا فنية وكتبا وقطع أثاث وحلي.
وستُنقل مجموعة من المعروضات يصل عددها إلى 700 في جولة انطلقت الخميس 24 أوت المنصرم، في شيكاغو ثم إلى دالاس وأتلانتا ولوس أنجليس ونيويورك، إلى انعقاد المزاد يومي 21 و22 سبتمبر المقبل.
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تحمل توقيع رونالد ريجان
هذا هو سعر بيع قطعة من جدار برلين؟!
الشروق اونلاين/ وكالات
تّعرض قطعة من جدار برلين، تحمل توقيع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان للبيع في مزاد في نيويورك، مقابل ما يقارب 20 ألف دولار أمريكي.
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وذكرت دار مزادات كريستيز في الولايات المتحدة أن القطعة من المتوقع أن تباع في المزاد الذي يعقد يومي 21 و22 من سبتمبر المقبل بمبلغ يصل إلى 20 ألف دولار.
وتعد القطعة من جدار برلين التي ستعرض للبيع في المزاد جزءا صغيرا من ميراث كبير تركه ريجان وزوجته نانسي، ويضم هذا الميراث قطعا فنية وكتبا وقطع أثاث وحلي.
وستُنقل مجموعة من المعروضات يصل عددها إلى 700 في جولة انطلقت الخميس 24 أوت المنصرم، في شيكاغو ثم إلى دالاس وأتلانتا ولوس أنجليس ونيويورك، إلى انعقاد المزاد يومي 21 و22 سبتمبر المقبل.