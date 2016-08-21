أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، الإثنين، أن الإنتاج الوطني من الحبوب برسم حملة الحصاد 2015-2016 بلغ حوالي 33 مليون قنطار مقابل 40 مليون قنطار سجلت السنة الفارطة.
وأرجع الوزير، خلال اجتماع تقييمي للبرنامج الخاص بعيد الأضحى، انخفاض إنتاج الحبوب (القمح بنوعيه والشعير) إلى عدد من العوامل أهمها الجفاف الذي ضرب بعض المناطق المعروفة بزراعة الحبوب لا سيما تيارت وسيدي بلعباس وتبسة وعين تموشنت.
كما أوضح شلغوم أن ولاية تيارت وهي من أهم الولايات المنتجة للحبوب تضررت كثيرا من ظاهرة الجليد.
وحسب الوزير فقد أدت هذه العوامل المناخية إلى تراجع إنتاج الحبوب بغرب البلاد بـ 40 بالمائة.
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انخفاض إنتاج الحبوب إلى 33 مليون قنطار في 2016
الشروق أون لاين
أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، الإثنين، أن الإنتاج الوطني من الحبوب برسم حملة الحصاد 2015-2016 بلغ حوالي 33 مليون قنطار مقابل 40 مليون قنطار سجلت السنة الفارطة.
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وأرجع الوزير، خلال اجتماع تقييمي للبرنامج الخاص بعيد الأضحى، انخفاض إنتاج الحبوب (القمح بنوعيه والشعير) إلى عدد من العوامل أهمها الجفاف الذي ضرب بعض المناطق المعروفة بزراعة الحبوب لا سيما تيارت وسيدي بلعباس وتبسة وعين تموشنت.
كما أوضح شلغوم أن ولاية تيارت وهي من أهم الولايات المنتجة للحبوب تضررت كثيرا من ظاهرة الجليد.
وحسب الوزير فقد أدت هذه العوامل المناخية إلى تراجع إنتاج الحبوب بغرب البلاد بـ 40 بالمائة.