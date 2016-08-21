نفى المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، تعرض الحجاج الجزائريين المتجهين للبقاع المقدسة لأي عراقيل على مستوى المطارات، قائلا لـ"الشروق" قبل مغادرته مطار هواري بومدين نحو السعودية، أمس، "أن المشكل الوحيد الذي تم تسجيله هو عجز 70 حاجا عن الحصول على التأشيرة بسبب عدم وضوح صورهم الفوتوغرافية في جوازات سفرهم، وقد تم التكفل بالمشكل بالتنسيق مع وزارة الداخلية".
وقال عزوزة، أن مصالحه تدخلت على وجه السرعة لحل المشكل، من خلال إعلام وزارة الداخلية ، والتي أعطت هي الأخرى الضوء الأخضر لمصالحها لإصدار جوازات جديدة ، مؤكدا أن كافة الاحتياطات تم اتخاذها لضمان التنقل إلى البقاع المقدسة، مع العلم أن آخر رحلة مع الديوان الوطني مبرمجة في 5 من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن ما يقارب 70 حاجا كانوا عالقين بالمطارات بسبب عدم حصولهم على التأشيرة، وتم حل المشكل بالتعاون مع وزارة الداخلية بعد استيفاء هؤلاء الشروط الخاصة بالرحلة، إلا أن مشكل جوازات السفر غير المقبولة أعاق العملية.
وبخصوص عملية إسكان الحجاج الجزائريين، الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة في أولى الرحلات، قال عزوزة أن مصالحه تكفلت بالعملية، وتم إسكان جميع الحجاج الكترونيا، بما فيهم الحجاج الذين لم يسجلوا ضمن هذا المسار، قائلا "بمجرد وصول الأفواج الأولى من الحجاج إلى مكة تم إسكان الجميع"،
وذلك ضمن عملية الإسكان الالكتروني، التي مكنت الحجاج الجزائريين البالغ عددهم هذه السنة 29 ألف حاج من اختيار الفنادق المراد التوجه إليها بمكة المكرمة، وكذا الطابق ورقم الغرفة ومعرفة الأشخاص الذين سيتقاسمون مع الحاج غرفته، مؤكدا أن الديوان سعى إلى تعميم عملية الإسكان الإلكتروني لتشمل الفنادق المتواجدة بالمدينة المنورة، بعد ما كانت العملية مقتصرة على الفنادق المتواجدة بمكة المكرمة.
معلوم أن أول رحلة إلى البقاع المقدسة، كانت قبل أسبوعين وضمت 260 حاج، حيث تم إعطاء تعليمات لأعضاء البعثة الجزائرية للحج لهذا الموسم، لتجنب الطائفية، حيث خاطبهم المسؤول الأول عن القطاع قائلا: "وفرنا لكم كل شيء، واجتهدنا لنكون عند حسن ظنكم، فحافظوا على دينكم ووسطيتكم، والتزموا السلوك الحسن، وكونوا خير سفراء للجزائر".
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أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
نفى المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، تعرض الحجاج الجزائريين المتجهين للبقاع المقدسة لأي عراقيل على مستوى المطارات، قائلا لـ"الشروق" قبل مغادرته مطار هواري بومدين نحو السعودية، أمس، "أن المشكل الوحيد الذي تم تسجيله هو عجز 70 حاجا عن الحصول على التأشيرة بسبب عدم وضوح صورهم الفوتوغرافية في جوازات سفرهم، وقد تم التكفل بالمشكل بالتنسيق مع وزارة الداخلية".
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وقال عزوزة، أن مصالحه تدخلت على وجه السرعة لحل المشكل، من خلال إعلام وزارة الداخلية ، والتي أعطت هي الأخرى الضوء الأخضر لمصالحها لإصدار جوازات جديدة ، مؤكدا أن كافة الاحتياطات تم اتخاذها لضمان التنقل إلى البقاع المقدسة، مع العلم أن آخر رحلة مع الديوان الوطني مبرمجة في 5 من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن ما يقارب 70 حاجا كانوا عالقين بالمطارات بسبب عدم حصولهم على التأشيرة، وتم حل المشكل بالتعاون مع وزارة الداخلية بعد استيفاء هؤلاء الشروط الخاصة بالرحلة، إلا أن مشكل جوازات السفر غير المقبولة أعاق العملية.
وبخصوص عملية إسكان الحجاج الجزائريين، الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة في أولى الرحلات، قال عزوزة أن مصالحه تكفلت بالعملية، وتم إسكان جميع الحجاج الكترونيا، بما فيهم الحجاج الذين لم يسجلوا ضمن هذا المسار، قائلا "بمجرد وصول الأفواج الأولى من الحجاج إلى مكة تم إسكان الجميع"،
وذلك ضمن عملية الإسكان الالكتروني، التي مكنت الحجاج الجزائريين البالغ عددهم هذه السنة 29 ألف حاج من اختيار الفنادق المراد التوجه إليها بمكة المكرمة، وكذا الطابق ورقم الغرفة ومعرفة الأشخاص الذين سيتقاسمون مع الحاج غرفته، مؤكدا أن الديوان سعى إلى تعميم عملية الإسكان الإلكتروني لتشمل الفنادق المتواجدة بالمدينة المنورة، بعد ما كانت العملية مقتصرة على الفنادق المتواجدة بمكة المكرمة.
معلوم أن أول رحلة إلى البقاع المقدسة، كانت قبل أسبوعين وضمت 260 حاج، حيث تم إعطاء تعليمات لأعضاء البعثة الجزائرية للحج لهذا الموسم، لتجنب الطائفية، حيث خاطبهم المسؤول الأول عن القطاع قائلا: "وفرنا لكم كل شيء، واجتهدنا لنكون عند حسن ظنكم، فحافظوا على دينكم ووسطيتكم، والتزموا السلوك الحسن، وكونوا خير سفراء للجزائر".