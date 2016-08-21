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الحادث خلف جريحا واحدا
احتراق حافلة للحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة
تعرضت حافلة نقل الحجاج الجزائريين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة صباح الاثنين إلى حريق حيث تعرض حاج واحد إلى إصابة خفيفة حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأبلغت الوزارة في البيان ب"تعرض حافلة نقل حجاج جزائريين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة صباح اليوم الإثنين إلى حريق بسبب شرارة كهربائية".
وتعلم الوزارة "بنجاة جميع ركاب الحافلة، وعدم تسجيل إصابات، سوى تعرض حاج واحد إلى إصابة خفيفة لا تستدعي القلق".
وقد تكفلت الشركة الناقلة-يضيف المصدر ذاته- بتوفير حافلة أخرى لنقل الحجاج وإيصالهم إلى مكة المكرمة, ومعالجة الحاج المصاب.
كما تقوم مصالح القنصلية العامة بجدة وبعثة الحج الجزائرية بمتابعة شؤون حجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة, وتوفير كل وسائل العناية والمساعدة لهم.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/08/29 على 19:171
قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على السلامه نتمنى ان لا تتكرر