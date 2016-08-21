قال معاون بالكرملين للصحفيين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى على هامش القمة التي تعقد يومي 4 و5 سبتمبر في هانغتشو بالصين.
وأضاف يوري أوشاكوف، المعاون بالكرملين، أن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الثالث من سبتمبر "بينما تجري عملية تطبيع العلاقات بين البلدين."
وبعد إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر العام الماضي قرب الحدود بين سوريا وتركيا، فرضت روسيا قيودا تجارية على أنقرة، لكن العلاقات بدأت تتحسن بعد اتخاذ أنقرة خطوات باتجاه المصالحة في يوليو تموز.
وكان الرئيسان قد اجتمعا في وقت سابق هذا الشهر في سان بطرسبرج.
وفي الرابع من سبتمبر يبحث بوتين الحاجة إلى "إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية" مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كما سيلتقي بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث الأزمة السورية.
ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 5 سبتمبر.
وقال أوشاكوف إنه تم إلغاء اجتماع ثلاثي كان من المقرر عقده بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا لبحث الأزمة في أوكرانيا.
لكن بوتين سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم 4 سبتمبر، لكن هذا الموعد ليس نهائيا ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم 5 سبتمبر.
وقال أوشاكوف إنه تم إلغاء الاجتماع نتيجة تصاعد التوتر بشأن شبه جزيرة القرم.
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بوتين يجتمع بأردوغان وماي وبن سلمان في الصين
رويترز
قال معاون بالكرملين للصحفيين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى على هامش القمة التي تعقد يومي 4 و5 سبتمبر في هانغتشو بالصين.
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وأضاف يوري أوشاكوف، المعاون بالكرملين، أن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الثالث من سبتمبر "بينما تجري عملية تطبيع العلاقات بين البلدين."
وبعد إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر العام الماضي قرب الحدود بين سوريا وتركيا، فرضت روسيا قيودا تجارية على أنقرة، لكن العلاقات بدأت تتحسن بعد اتخاذ أنقرة خطوات باتجاه المصالحة في يوليو تموز.
وكان الرئيسان قد اجتمعا في وقت سابق هذا الشهر في سان بطرسبرج.
وفي الرابع من سبتمبر يبحث بوتين الحاجة إلى "إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية" مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كما سيلتقي بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث الأزمة السورية.
ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 5 سبتمبر.
وقال أوشاكوف إنه تم إلغاء اجتماع ثلاثي كان من المقرر عقده بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا لبحث الأزمة في أوكرانيا.
لكن بوتين سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم 4 سبتمبر، لكن هذا الموعد ليس نهائيا ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم 5 سبتمبر.
وقال أوشاكوف إنه تم إلغاء الاجتماع نتيجة تصاعد التوتر بشأن شبه جزيرة القرم.