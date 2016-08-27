كرمت جمعية راديوز ذاكرة الفقيد قاضي بومضول، رئيس تحرير بقناة "الشروق نيوز"، الذي وافته المنية مؤخرا، وتم التكريم بحضور الأسرة الإعلامية من ولايتي بلعباس ووهران وبعض ولايات الوطن وبحضور نجوم الثمانينات ورياضيين بارزين. التكريم أرادته جمعية راديوز أن يكون بحضور الوجوه الرياضية البارزة، التي قدمت لقاء استعراضيا قبل أن يتم تكريم والد المرحوم الحاج محمد وشقيقه الحاج وابنه سراج، وقد تأثر ذوو الفقيد أيما تأثر بهذا التكريم. ونوه والد الفقيد الحاج محمد بهذا الموقف، شاكرا المبادرين به.
كما شكر الحاج محمد مجمع "الشروق" ومديره العام علي فضيل، الذي وقف مع العائلة منذ أن كان المرحوم قاضي طريح فراش المرض، من جهته شكر شقيق الفقيد قادة شافي رئيس جمعية راديوز الذي نظم هذه المبادرة موجها نداء لجميع من عرف الصحفي قاضي، أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة.
من جهته، توجه اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، بتعازيه الخالصة لعائلة فقيد الساحة الإعلامية، منوها بالدور الكبير الذي لعبه المرحوم في مجال الإعلام والصحافة في الجزائر، ومن جهته صرح رئيس جمعية راديوز قادة شافي أن جمعيته لا يمكنها أن تنسى من قدم لها الدعم والمساندة، وقال المرحوم بومضول "كان يستضيفنا دائما بمكتب قناة الشروق نيوز بالعاصمة، بصدر رحب ويرحب بجميع أعمال الجمعية، وعليه لا يسعنا اليوم إلا أن نتقدم بتعازينا القلبية لهذا الصحفي الذي فتح بتجربته الإعلامية المجال للشباب المحب لعالم الصحافة بمختلف تخصصاتها".
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"راديوز" تكرم عائلة فقيد "الشروق" قاضي بومضول
سفيان.ع
كرمت جمعية راديوز ذاكرة الفقيد قاضي بومضول، رئيس تحرير بقناة "الشروق نيوز"، الذي وافته المنية مؤخرا، وتم التكريم بحضور الأسرة الإعلامية من ولايتي بلعباس ووهران وبعض ولايات الوطن وبحضور نجوم الثمانينات ورياضيين بارزين. التكريم أرادته جمعية راديوز أن يكون بحضور الوجوه الرياضية البارزة، التي قدمت لقاء استعراضيا قبل أن يتم تكريم والد المرحوم الحاج محمد وشقيقه الحاج وابنه سراج، وقد تأثر ذوو الفقيد أيما تأثر بهذا التكريم. ونوه والد الفقيد الحاج محمد بهذا الموقف، شاكرا المبادرين به.
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كما شكر الحاج محمد مجمع "الشروق" ومديره العام علي فضيل، الذي وقف مع العائلة منذ أن كان المرحوم قاضي طريح فراش المرض، من جهته شكر شقيق الفقيد قادة شافي رئيس جمعية راديوز الذي نظم هذه المبادرة موجها نداء لجميع من عرف الصحفي قاضي، أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة.
من جهته، توجه اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، بتعازيه الخالصة لعائلة فقيد الساحة الإعلامية، منوها بالدور الكبير الذي لعبه المرحوم في مجال الإعلام والصحافة في الجزائر، ومن جهته صرح رئيس جمعية راديوز قادة شافي أن جمعيته لا يمكنها أن تنسى من قدم لها الدعم والمساندة، وقال المرحوم بومضول "كان يستضيفنا دائما بمكتب قناة الشروق نيوز بالعاصمة، بصدر رحب ويرحب بجميع أعمال الجمعية، وعليه لا يسعنا اليوم إلا أن نتقدم بتعازينا القلبية لهذا الصحفي الذي فتح بتجربته الإعلامية المجال للشباب المحب لعالم الصحافة بمختلف تخصصاتها".