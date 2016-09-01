تدمير 11 مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بباتنة

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من تدمير 11 مخبأ وقنبلتين تقليديتي الصنع بباتنة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم توقيف 4 بارونات مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 12.32 قنطارا و3 مركبات، في حين أوقفت مفرزة أخرى بغرداية، 3 بارونات مخدرات وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 600 كيلوغرام كانت مُحملة على متن شاحنة.

أما بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي18 مهربا وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع وكمية ضخمة من المواد الغذائية تُقدر بـ 38.15 طنا كانت موجهة للتهريب و25 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط و17 جهاز كشف عن المعادن، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته 15500 قرص مهلوس.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بتلمسان وبسكرة، 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني 4 مهربين وضبطوا 3244 وحدة من مختلف المشروبات و2650 خرطوشة تبغ بكل تبسة ووهران.

من جهة أخرى وبعنابة، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لــ 20 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.