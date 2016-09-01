أكد أن البرنامج يجري كما هو مبرمج تبون لمكتتبي عدل2: من دفع الشطر الأول سيحصل على سكن

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن برنامج عدل 2 يجري كما هو "مبرمج"، مضيفا أن وزارته تنتظر تخصيص حصة 80 ألف مسكن من نفس الصيغة لسنة 2017.

وفي تصريح على هامش حفل تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، أوضح تبون أن "كل المواطنين الذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ سيحصلون عن سكنهم"، مضيفا أن الـ 80 ألف وحدة سكنية المنتظر تخصيصها ستضاف إلى حوالي 370 بالمائة مسكن في طور الإنجاز.

وصرح الوزير في هذا الشأن "سجلنا 150 ألف وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 2019-2014 تضاف إلى 230 ألف سكن مسجل وفي طور الإنجاز".

وأكد تبون من جهة أخرى، أن وزارته رفضت السماح للمكتتبين في برنامج عدل 2 اختيار المواقع لأنه من غير المعقول تخصيص وحدات سكنية في حين أن نسبة تقدم الأشغال لم تبلغ 70 بالمائة.

وأكد تبون أنه فيما يخص العاصمة لدينا حوالي 180 ألف سكن منهم 60 ألف خاصة ببرنامج عدل1 والباقي سيتم تحويلهم إلى برنامج 2013".

وبخصوص تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، كمال بلجود أوضح تبون أنه "الشخص المناسب لمساعدتنا على تحقيق برامج الإسكان وكذا بالنسبة لمشروع القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة".

وقد شغل بلجود الذي عين في هذا المنصب خلفا للسيد ناصري كمال، عدة مناصب على مستوى وزارة الداخلية وشغل منصب رئيس دائرة لعدة مرات وشارك في برنامج القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة في سنوات الثمانينيات، حسبما أضاف الوزير.