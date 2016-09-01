بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية لعائلة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 93 عاماً.
وعبر عباس في برقيته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن حزنه وأسفه، قائلاً إن "بيريز كان شريكاً في صنع سلام الشجعان مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل (اسحق) رابين، كما بذل جهودا حثيثة للوصول إلى سلام دائم منذ اتفاق اوسلو وحتى آخر لحظة في حياته".
وبيريز الذي ولد عام 1923 بمدينة فيشنييفه في بولندا قبل أن يهاجر عام 1934 إلى فلسطين، كان آخر القادة الأحياء المؤسسين لإسرائيل بعد أن رحل في السنين الماضية دافيد بن غوريون، ومناحيم بيغين، وأرئيل شارون، واسحق رابين.
وعلى الرغم مما عُرف عنه عالمياً بأنه رجل سلام، يمثل الرجل بالنسبة للعرب قاتل الأطفال في "مجزرة قانا" جنوبي لبنان عام 1996، وأيضاً من مهندسي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
وتولى رئاسة الحكومة مرتين (1984-1986 و 1995-1996)، وشغل منصب نائب لوزير الدفاع تحت قيادة بن غوريون (1959-1965)، وكان وزيراً للمالية (1986-1987)، ووزيراً للدفاع (1974-1977 و 1995-1996)، ووزيرا للخارجية (1986-1988 و 2001-2002).
وخلال شغله منصب وزير الخارجية في حكومة اسحق رابين الثانية، أدار بيريز عملية السلام مع الفلسطينيين، فقاد المفاوضات السرية التي أجريت في أوسلو والتي انتهت بتوقيع اتفاق في مراسيم احتفالية عُقدت في البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993.
وعُرف بيريز بحديثه الحماسي المتكرر عن أهمية تحقيق السلام والوئام بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير أنه ظل متمسكاً مثل باقي قادة إسرائيل باستمرار احتلال معظم الأراضي العربية وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وقد حاز هو ورابين والرئيس الفلسطيني الراحل عرفات على جائزة نوبل للسلام لعام 1994.
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عباس معزيا عائلة بيريز: كان شريكا في صنع سلام الشجعان
وكالات
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية لعائلة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 93 عاماً.
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وعبر عباس في برقيته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن حزنه وأسفه، قائلاً إن "بيريز كان شريكاً في صنع سلام الشجعان مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل (اسحق) رابين، كما بذل جهودا حثيثة للوصول إلى سلام دائم منذ اتفاق اوسلو وحتى آخر لحظة في حياته".
وبيريز الذي ولد عام 1923 بمدينة فيشنييفه في بولندا قبل أن يهاجر عام 1934 إلى فلسطين، كان آخر القادة الأحياء المؤسسين لإسرائيل بعد أن رحل في السنين الماضية دافيد بن غوريون، ومناحيم بيغين، وأرئيل شارون، واسحق رابين.
وعلى الرغم مما عُرف عنه عالمياً بأنه رجل سلام، يمثل الرجل بالنسبة للعرب قاتل الأطفال في "مجزرة قانا" جنوبي لبنان عام 1996، وأيضاً من مهندسي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
وتولى رئاسة الحكومة مرتين (1984-1986 و 1995-1996)، وشغل منصب نائب لوزير الدفاع تحت قيادة بن غوريون (1959-1965)، وكان وزيراً للمالية (1986-1987)، ووزيراً للدفاع (1974-1977 و 1995-1996)، ووزيرا للخارجية (1986-1988 و 2001-2002).
وخلال شغله منصب وزير الخارجية في حكومة اسحق رابين الثانية، أدار بيريز عملية السلام مع الفلسطينيين، فقاد المفاوضات السرية التي أجريت في أوسلو والتي انتهت بتوقيع اتفاق في مراسيم احتفالية عُقدت في البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993.
وعُرف بيريز بحديثه الحماسي المتكرر عن أهمية تحقيق السلام والوئام بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير أنه ظل متمسكاً مثل باقي قادة إسرائيل باستمرار احتلال معظم الأراضي العربية وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وقد حاز هو ورابين والرئيس الفلسطيني الراحل عرفات على جائزة نوبل للسلام لعام 1994.